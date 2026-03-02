;

  • 02 MAR 2026, Actualizado 21:23

IMSS pedirá e.firma para trámites; ¿En qué casos será necesario este requisito?

La e.firma es un mecanismo de identidad digital que permite autenticar de manera segura documentos y solicitudes ante plataformas gubernamentales

IMSS Digital efirma

IMSS Digital efirma

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que a partir de 2026 varios de sus trámites digitales deberán realizarse con e.firma (firma electrónica avanzada), una herramienta que busca hacer los procesos más seguros, rápidos y oficiales en el entorno digital. Esta medida forma parte de la estrategia del gobierno federal para modernizar los servicios públicos y reducir el uso de documentos físicos, facilitando la interacción entre los derechohabientes y la institución.

La e.firma es un mecanismo de identidad digital que permite autenticar de manera segura documentos y solicitudes ante plataformas gubernamentales, otorgando validez jurídica a los trámites realizados en línea.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026

¿Qué es la e.firma y por qué ahora es obligatoria?

La e.firma (antes conocida como FIEL) es un conjunto de datos electrónicos que identifican de forma única a una persona en trámites digitales ante el gobierno. A diferencia de una simple contraseña o firma escaneada, su estructura criptográfica la convierte en una herramienta segura y certificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permite que documentos y solicitudes tengan valor legal equivalente a una firma hecha a mano.

El IMSS ha decidido exigirla para ciertos trámites con el objetivo de:

  • Reducir fraudes y suplantación de identidad
  • Agilizar trámites sin necesidad de acudir a una oficina
  • Mejorar el resguardo legal de documentos en formato digital
  • Unificar sistemas con otras dependencias del gobierno federal

¿Qué trámites del IMSS que se realizarán con e.firma?

A partir de la implementación de esta medida, varios procedimientos disponibles en la plataforma digital del IMSS requerirán que el usuario tenga su e.firma activa y vinculada al sistema. Entre ellos destacan:

  • Alta en el Seguro Social
  • Consulta y validación de vigencia
  • Solicitud de constancias y certificados

La e.firma facilitará la emisión de documentos como:

  • Constancia de semanas cotizadas
  • Certificados de bajas laborales
  • Comprobantes de situación laboral vigentes
  • Trámites laborales y patronales

Empresas y representantes legales también deberán usar e.firma para procesos como:

  • Inscripción o baja de empleados
  • Presentación de avisos patronales
  • Actualización de datos del patrón
  • Pensiones y trámites de prestaciones
  • Solicitudes relacionadas con pensiones, jubilaciones o prestaciones económicas podrán requerir eFirma para garantizar la autenticidad legal de cada solicitud.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón IMSS Digital: ¿Quiénes necesitan esta modalidad y para qué sirve?

¿Quiénes deben tramitarla y cómo obtenerla?

La e.firma está disponible para cualquier persona física mayor de edad que esté registrada ante el SAT. Para obtenerla, el usuario debe:

  • Agendar cita en el portal del SAT
  • Presentarse en la oficina con identificación oficial
  • Capturar huellas y completar el proceso de certificación
  • Descargar los archivos de eFirma y contraseña

Una vez obtenida, la eFirma se puede vincular con el IMSS y otras plataformas públicas para realizar los trámites electrónicos de forma segura.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad