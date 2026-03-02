IMSS pedirá e.firma para trámites; ¿En qué casos será necesario este requisito?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que a partir de 2026 varios de sus trámites digitales deberán realizarse con e.firma (firma electrónica avanzada), una herramienta que busca hacer los procesos más seguros, rápidos y oficiales en el entorno digital. Esta medida forma parte de la estrategia del gobierno federal para modernizar los servicios públicos y reducir el uso de documentos físicos, facilitando la interacción entre los derechohabientes y la institución.

La e.firma es un mecanismo de identidad digital que permite autenticar de manera segura documentos y solicitudes ante plataformas gubernamentales, otorgando validez jurídica a los trámites realizados en línea.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026

¿Qué es la e.firma y por qué ahora es obligatoria?

La e.firma (antes conocida como FIEL) es un conjunto de datos electrónicos que identifican de forma única a una persona en trámites digitales ante el gobierno. A diferencia de una simple contraseña o firma escaneada, su estructura criptográfica la convierte en una herramienta segura y certificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permite que documentos y solicitudes tengan valor legal equivalente a una firma hecha a mano.

El IMSS ha decidido exigirla para ciertos trámites con el objetivo de:

Reducir fraudes y suplantación de identidad

Agilizar trámites sin necesidad de acudir a una oficina

Mejorar el resguardo legal de documentos en formato digital

Unificar sistemas con otras dependencias del gobierno federal

¿Qué trámites del IMSS que se realizarán con e.firma?

A partir de la implementación de esta medida, varios procedimientos disponibles en la plataforma digital del IMSS requerirán que el usuario tenga su e.firma activa y vinculada al sistema. Entre ellos destacan:

Alta en el Seguro Social

Consulta y validación de vigencia

Solicitud de constancias y certificados

La e.firma facilitará la emisión de documentos como:

Constancia de semanas cotizadas

Certificados de bajas laborales

Comprobantes de situación laboral vigentes

Trámites laborales y patronales

Empresas y representantes legales también deberán usar e.firma para procesos como:

Inscripción o baja de empleados

Presentación de avisos patronales

Actualización de datos del patrón

Pensiones y trámites de prestaciones

Solicitudes relacionadas con pensiones, jubilaciones o prestaciones económicas podrán requerir eFirma para garantizar la autenticidad legal de cada solicitud.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón IMSS Digital: ¿Quiénes necesitan esta modalidad y para qué sirve?

¿Quiénes deben tramitarla y cómo obtenerla?

La e.firma está disponible para cualquier persona física mayor de edad que esté registrada ante el SAT. Para obtenerla, el usuario debe:

Agendar cita en el portal del SAT

Presentarse en la oficina con identificación oficial

Capturar huellas y completar el proceso de certificación

Descargar los archivos de eFirma y contraseña

Una vez obtenida, la eFirma se puede vincular con el IMSS y otras plataformas públicas para realizar los trámites electrónicos de forma segura.