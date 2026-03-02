IMSS pedirá e.firma para trámites; ¿En qué casos será necesario este requisito?
La e.firma es un mecanismo de identidad digital que permite autenticar de manera segura documentos y solicitudes ante plataformas gubernamentales
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que a partir de 2026 varios de sus trámites digitales deberán realizarse con e.firma (firma electrónica avanzada), una herramienta que busca hacer los procesos más seguros, rápidos y oficiales en el entorno digital. Esta medida forma parte de la estrategia del gobierno federal para modernizar los servicios públicos y reducir el uso de documentos físicos, facilitando la interacción entre los derechohabientes y la institución.
La e.firma es un mecanismo de identidad digital que permite autenticar de manera segura documentos y solicitudes ante plataformas gubernamentales, otorgando validez jurídica a los trámites realizados en línea.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026
¿Qué es la e.firma y por qué ahora es obligatoria?
La e.firma (antes conocida como FIEL) es un conjunto de datos electrónicos que identifican de forma única a una persona en trámites digitales ante el gobierno. A diferencia de una simple contraseña o firma escaneada, su estructura criptográfica la convierte en una herramienta segura y certificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permite que documentos y solicitudes tengan valor legal equivalente a una firma hecha a mano.
El IMSS ha decidido exigirla para ciertos trámites con el objetivo de:
- Reducir fraudes y suplantación de identidad
- Agilizar trámites sin necesidad de acudir a una oficina
- Mejorar el resguardo legal de documentos en formato digital
- Unificar sistemas con otras dependencias del gobierno federal
¿Qué trámites del IMSS que se realizarán con e.firma?
A partir de la implementación de esta medida, varios procedimientos disponibles en la plataforma digital del IMSS requerirán que el usuario tenga su e.firma activa y vinculada al sistema. Entre ellos destacan:
- Alta en el Seguro Social
- Consulta y validación de vigencia
- Solicitud de constancias y certificados
La e.firma facilitará la emisión de documentos como:
- Constancia de semanas cotizadas
- Certificados de bajas laborales
- Comprobantes de situación laboral vigentes
- Trámites laborales y patronales
Empresas y representantes legales también deberán usar e.firma para procesos como:
- Inscripción o baja de empleados
- Presentación de avisos patronales
- Actualización de datos del patrón
- Pensiones y trámites de prestaciones
- Solicitudes relacionadas con pensiones, jubilaciones o prestaciones económicas podrán requerir eFirma para garantizar la autenticidad legal de cada solicitud.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjetón IMSS Digital: ¿Quiénes necesitan esta modalidad y para qué sirve?
¿Quiénes deben tramitarla y cómo obtenerla?
La e.firma está disponible para cualquier persona física mayor de edad que esté registrada ante el SAT. Para obtenerla, el usuario debe:
- Agendar cita en el portal del SAT
- Presentarse en la oficina con identificación oficial
- Capturar huellas y completar el proceso de certificación
- Descargar los archivos de eFirma y contraseña
Una vez obtenida, la eFirma se puede vincular con el IMSS y otras plataformas públicas para realizar los trámites electrónicos de forma segura.