SAT multa por pedir Constancia de Situación Fiscal para una factura: Esta es la nueva infracción en 2026

La multa por exigir la constancia fiscal para emitir una factura puede llegar hasta los 122 mil pesos.

Este año, sacar un comprobante fiscal por tus compras debe ser un proceso mucho más rápido. La autoridad ha confirmado que el SAT multa por pedir Constancia de Situación Fiscal para una factura en 2026. Esto significa que este documento ya no es obligatorio para que te entreguen tu comprobante. Aquí te explicamos de cuánto es esta nueva infracción incluida en el Código Fiscal de la Federación y qué debes hacer para que no te nieguen tu factura.

¿Cuál es la nueva multa del SAT?

Las multas van desde los 21 mil 420 pesos hasta los 122 mil 440 pesos. Esta regla entró en vigor el 1 de enero, ya que el SAT detectó que muchos emisores de facturas usaban este documento como una traba para no cumplir con su obligación de facturar.

Ahora, si intentas sacar tu factura con el doctor, en una tienda o por cualquier gasto deducible y te exigen la constancia como condición, el establecimiento está incurriendo en una ilegalidad. Según el artículo 83 del CFF, ya no pueden obligarte a entregar tu cédula de identificación o constancia para emitir el documento.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una factura en 2026?

Una vez timbrado el CFDI, el negocio debe entregarte el archivo electrónico y su representación impresa si la necesitas. Para esto, tú como cliente solo tienes que dar estos cinco datos:

RFC.

Nombre completo o razón social.

Código postal del domicilio fiscal.

El uso que le darás al comprobante (por ejemplo, gastos médicos o gastos en general).

Régimen fiscal

¿Cuáles son los requisitos para facturar en el SAT?

Para que tus facturas sean válidas y no tengas problemas al momento de deducir, asegúrate de pedir que se incluya la clave correcta del gasto. Aquí te dejamos las más comunes para tus deducciones personales:

D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

D07: Primas por seguros de gastos médicos.

Recuerda que para que tu factura sea aceptada por el SAT en 2026, el pago debe realizarse preferentemente por medios electrónicos como transferencia, tarjeta de crédito, débito o cheque, especialmente si quieres recuperar impuestos en tu declaración anual.