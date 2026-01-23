¿Puedo ir a la cárcel por no pagar mis impuestos en 2026? SAT define sanciones y consecuencias legales

Una de las dudas más frecuentes de los contribuyentes mexicanos es si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede enviar a prisión a alguien simplemente por no pagar impuestos. La respuesta corta es no, el SAT no te puede encarcelar por una deuda de impuestos en sí misma, pero sí existen delitos fiscales específicos que pueden derivar en penas de prisión si hay engañó, fraude o defraudación fiscal involucrados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter meramente civil, lo que incluye obligaciones fiscales ordinarias como el pago de ISR o IVA si simplemente no los pagaste por falta de recursos. No obstante, la situación cambia cuando se detecta un delito fiscal grave, contemplado en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Cuándo sí podrías enfrentar cárcel por delitos fiscales

En México, no pagar impuestos por falta de dinero no equivale a prisión; el SAT usualmente aplica multas, recargos y procedimientos administrativos para cobrar las deudas fiscales. Sin embargo, cuando hay defraudación fiscal, es decir, la omisión total o parcial del pago de impuestos con engaños, uso de documentos falsos o simulación de operaciones, las autoridades pueden iniciar una carpeta de investigación penal.

El Artículo 108 del CFF establece penas de prisión que van desde tres meses hasta nueve años, dependiendo de la cuantía que se haya defraudado. Por ejemplo:

Si no se puede cuantificar claramente lo defraudado, la pena es de 3 meses a 6 años.

Si lo defraudado excede ciertos montos, la pena puede subir de 2 a 5 años o de 3 a 9 años.

Esto significa que no declarar correctamente tus impuestos o falsear información para pagar menos puede convertirse en un delito sujeto a cárcel.

Sanciones comunes del SAT y qué puedes evitar

Si únicamente tienes deudas fiscales sin intención fraudulenta, el SAT tiende a aplicar:

Multas

Recargos

Auditorías

Embargos de bienes

Pero no prisión inmediata. En 2026 el SAT reforzará auditorías y medidas contra evasión fiscal, por lo que es clave cumplir con tus obligaciones en tiempo y forma para evitar complicaciones mayores.

Además, el SAT puede llegar a congelar tus cuentas bancarias o bienes como medida de garantía para el pago de impuestos pendientes, aunque esto forma parte del procedimiento administrativo y no de una sentencia penal.