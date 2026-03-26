Perros rescatados no regresarán al Refugio Franciscano, anuncian autoridades de CDMX

Por el momento los 824 perros que mantiene bajo custodia la CDMX no regresarán al Refugio Franciscano, 34 siguen en observación médica.

Los perros desalojados del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, el 8 de enero pasado no regresarán por el momento a ese lugar, aseguró la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez

El gobierno de la CDMX informó que los perros que mantiene bajo su cuidado no volverán por el momento al Refugio Franciscano. Ampliar

Traslado a la Brigada de Bienestar Animal

Informó que en los próximos días 293 perros del refugio que estaban en un albergue del Ajusco, van a ser trasladados a la Brigada de Bienestar Animal que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Es el traslado, paulatino, ordenado y observado y hacemos un llamado a la al que se sumen a este observatorio ciudadano para que acompañe este traslado”, dijo.

Este se llevará a cabo “con total cuidado, con todas las garantías de salud y de logística”. El gobierno aún tiene bajo su cuidado 824 perros.

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Estado de salud y atención veterinaria

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, aseguró que desde que fueron rescatados han muerto 34 canes

Todos los perros han sido desparasitados, la mayoría han sido vacunados y este esterilizados. Seguimos en este proceso y han estado bajo vigilancia veterinaria de manera continua” — Señaló.

“De tal manera que por ejemplo se han trasladado 76 perros al Hospital veterinario; de estos 42 dieron de alta y han vuelto. Hay 34 que siguen hospitalizados, algunos están delicados, pero están recibiendo la atención que necesitan y algunos están ahí porque están en procesos de rehabilitación”.

En el deportivo de la alcaldía Gustavo A. Madero se han registrado 12; 11 en el Albergue del Ajusco y 11 en la estancia de Brigada Animal, agregó.

Respecto la posibilidad de que los animales regresen al Refugio Franciscano, la titular de Medio Ambiente dijo que no.

“En este momento no, no está previsto el regreso al refugio franciscano. Si cambian las condiciones en distintos aspectos más adelante, entonces en su momento se podría hablar de un posible escenario, pero por el momento tal y como están eh, las condiciones jurídicas, físicas, etc. No se tiene previsto en este momento ningún regreso de perros al refugio franciscano”, concluyó.

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ahz.