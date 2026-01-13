Fiscalía capitalina niega montaje y defiende rescate de animales del Refugio Franciscano

La fiscal general de la CDMX negó que sea un montaje el rescate de los animales del Refugio Franciscano y aclara que habrá visitas a medios para conocer la situación actual de los animales rescatados,

Me parece que ha habido muy mala información respecto al tema del Refugio Franciscano, afirmó la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien aclaró en entrevista con para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que “la fiscalía no participó en ningún montaje” y que los perros no pueden ser devueltos a un lugar en donde vivían en pésimas condiciones.

"Se hicieron distintas visitas a este lugar [#RefugioFranciscano] en donde pudimos constatar con diversos peritos veterinarios las terrible condiciones en las que vivían estos animales (...) Se identificó que no había lugares suficientes para protegerlos, casos de cadáveres de… pic.twitter.com/wgVZWqGasx — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 13, 2026

¿Qué condiciones documentó la fiscalía en el Refugio Franciscano?

La fiscal capitalina detalló “las condiciones que documentamos de manera objetiva y técnica fue tras una denuncia el 12 de diciembre, se realizaron varias visitas en las que se localizaron 936 animales que vivían hacinados, en donde no tenían condiciones de luz, con una plaga de ratas muy grande que estaba contaminando el alimento, cadáveres de perros que estaban comiendo las ratas… en general un escenario terrible”.

Incluso señaló que los peritos veterinarios coinciden en señalar que “ha sido uno de los casos más terrible que han documentado de maltrato animal”.

Resaltó que la situación de los animales “no tenía que ver con el conflicto que tiene el predio”. Eso dijo justificó que el 10 de enero se pudiera realizar el operativo para resguardar a los animales.

¿Por qué los animales no pueden regresar al predio?

Sobre la declaración de que “fue un montaje”, la funcionaria afirmó “la fiscalía no participó en ningún montaje, entiendo que la posesión del inmueble cambió muy pocos días antes de que nosotros recibiéramos la denuncia”.

Y señaló que las imágenes de perros corriendo en el campo con flores “no son para nada las condiciones en las que se encontraban”.

Alcalde aclaró que “el gobierno no va a autorizar ninguna construcción en ese predio” y su actuar en solo en protección de los animales que “fueron trasladados a refugios temporales que todavía se están adaptando, pero hay mala información en relación con su traslado”.

Aseguró que “el gobierno de la CDMX es encargo de coordinar las visitas que se abrirá a los medios de comunicación”.

Reconoció que hay intereses de ambas fundaciones en relación con el predio, pero que “ni nosotros ni el gobierno de la Ciudad de México tiene interés en éste”.

Finalmente, dijo, que los animales están bajo resguardo en espera de una resolución judicial, pero afirmó, “no podemos regresar a los perros a las condiciones en las que vivían, hay problemas graves en este lugar”.

