Monreal anticipa reclamos porque el PT no votó a favor de incluir la revocación de mandato en Plan B

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal,aseguró que el Plan B incompleto que aprobó el Senado sin el tema de la revocación de mandato, no es lo que la presidenta Sheinbaum quería, por lo que seguramente habrá reclamos.

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¿Por qué habrá reclamos por el Plan B?

Luego de reunirse en Palacio Nacional con la Presidenta de México, en entrevista en San Lázaro esta madrugada, Monreal dijo que la mandataria está consciente de la división de poderes y siempre actúa con tolerancia en estos temas pero seguramente habrá los reclamos normales.

“Entonces fue una plática sustancial, una conversación correcta, de nivel, y yo creo que lo importante, para el país y para el movimiento, es que no haya fractura, a pesar de que habrá reclamos, los normales, por la forma en que ellos votaron el 35... pues no es lo que la presidenta quería”. — Ricardo Morenal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

Converso con medios de comunicación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/PI7GDmqXU1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 26, 2026

¿Cómo impacta en la coalición y el proceso legislativo?

Dijo que en lo que sí coincide la presidenta Sheinbaum es que se mantenga la unidad de la coalición Morena, PT y Partido Verde de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030. Y que es muy importante que no haya fracturas.

Por lo pronto la Cámara de Diputados ya recibió el Plan B que aprobó el Senado y se empezará a discutir en comisiones después de Semana Santa, por ahí del martes 7 y en el Pleno el miércoles 8 de abril.

¿Habrá acuerdos tras el rechazo del PT?

Ricardo Monreal admitió que es necesaria una operación cicatriz, luego que el PT rechazó votar a favor el artículo 35 constitucional referente a la revocación de mandato.

“Yo me reuní con el profesor Beto Anaya, con los diputados, y creo que debemos cerrar heridas y debemos darle vuelta a la página. Nos necesitamos todos”. — Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

Se le preguntó si en la Cámara de Diputados no habrá ningún problema con el PT, Ricardo Monreal respondió: Ninguno, pues ya sin el contenido del artículo 35 no habrá ningún problema eso espero, apuntó.

Seguimos en sesión; ha sido una jornada intensa de trabajo legislativo. Aún hay temas pendientes, pero en el Pleno de la Cámara de @Mx_Diputados prevalecen el diálogo, la deliberación responsable y la voluntad para construir acuerdos. pic.twitter.com/pxiJz3B3gH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 26, 2026

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