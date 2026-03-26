Diputados aprueban reformas al Código Fiscal y una nueva ley en materia de infraestructura

En maratónica sesión que duro casi 16 horas de discusión y debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, además de eliminar las pensiones doradas dos ordenamientos en materia de contribución fiscal y de inversión en infraestructura del país.

TE PUEDE INTERESAR: Fracasa Sheinbaum con el ‘Plan B Electoral’: PT se impone y elimina la revocación de mandato en el Senado

¿Qué cambios incluye la reforma fiscal aprobada?

Primero los legisladores de San Lázaro abordaron una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con modificaciones

El dictamen prevé que el juicio sumario se resuelva en un plazo máximo de seis meses previsto para los juicios administrativos en materia tributaria, cuyo importe no exceda de quince veces la Unidad de Medida y Actualización vigente elevada al año.

En otro tema la Cámara de Diputados aprobó que contribuyentes fiscales puedan elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación económica. La minuta fue turnada al Senado para su aprobación.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.



Consulta el dictamen: https://t.co/l7yJnoMysM pic.twitter.com/vNnd8kw61K — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 26, 2026

Esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum, elimina la exigencia de cumplir con el orden obligatorio de las formas de garantía y suprime el deber de los contribuyentes, de acreditar su capacidad económica para garantizar el interés fiscal

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, explicó que esta medida representa un avance hacia un sistema tributario más equilibrado y ágil que busca proteger el interés fiscal sin debilitar la posibilidad de defensa del contribuyente.

“El dictamen establece que las y los contribuyentes podrán elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación, lo que elimina la rigidez actual que impone un orden obligatorio y la carga de acreditar su capacidad económica. Conviene precisar que garantizar el interés fiscal no implica el pago inmediato del crédito, sino asegurar que el Estado podrá cobrarlo en caso de que resolución le sea favorable”. — Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda

Aseguró que este mecanismo permite que los contribuyentes pueden acudir a instancias de defensa sin enfrentar de manera inmediata procedimientos de cobro, lo cual lo convierte en un elemento clave para el acceso efectivo a la justicia fiscal.

¿Qué plantea la nueva ley de infraestructura?

Ya en la madrugada de este jueves los diputados aprobaron también una nueva legislación, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, Roberto Albores Gleason explicó que esta norma resuelve diversos problemas de planeación y gasto pues establece la licitación pública como regla general.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum que ya fue turnada al Senado establece un modelo de desarrollo con participación mixta es decir, pública, privada y social mucho más equilibrado en el que se definen las responsabilidades de cada parte y promueve una adecuada asignación de riesgos; fortalece la disciplina fiscal mediante mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. pic.twitter.com/L6imCdTSB0 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 26, 2026

¿Cómo impactará en la inversión y desarrollo?

De hecho, contempla un consejo de planeación estratégica como órgano de alto nivel, presidido por la titular del Ejecutivo, para coordinar los proyectos, asumir el valor social de la inversión, y evaluar su impacto en el bienestar de la población.

El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar definió así esta nueva ley de infraestructura.

“Queremos movilizar sumas millonarias de recursos que se encuentran en los fideicomisos que están inermes en la banca de desarrollo y la banca privada y en muchos sistemas del ahorro institucional de nuestro país. De eso se trata de poner en movimiento una suma multimillonaria de dinero para que vaya a la construcción y al mejoramiento de carreteras, obras hidráulicas puertos y aeropuertos y también para mejorar la infraestructura en materia de salud y educativa”. — Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena

La nueva ley de infraestructura deja claro que el Estado mantiene la rectoría mientras que los inversionistas obtienen certidumbre a largo plazo, rentabilidad demostrada, estructuras bancables, y la ciudadanía recibe infraestructura de calidad.

Síguenos en Google News y encuentra más información