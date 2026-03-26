El cuñado incómodo de AMLO utilizó la bandera del Bienestar en beneficio propio, señala investigación periodística

Rodrigo Gutiérrez Müller, es una especie de cuñado incómodo de Andrés Manuel López Obrador, quien vivía en Estados Unidos y antes de la llegada este a la Presidencia migra a Jalisco, se integra a las filas de Morena en 2024 y cuando AMLO asume, el cuñado empieza a crear Empresas Bienestar de remesas y transferencias de dinero, incluso con el derecho de operar como Fintech, con la marca de la marca del Bienestar, señaló el jefe de la Unidad de Investigación de El Universal, Silber Meza, quien detalló en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”, que los socios del cuñado de AMLO eran expertos en contra del lavado de dinero.

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Socios y antecedentes en investigación financiera

Entre los socios de Rodrigo Gutiérrez Müller, en las empresas de Pagos del Bienestar y Envíos del Bienestar, dijo se encuentran Alejandro Medina Custodio, quien fuera titular de la Unidad de inteligencia Patrimonial de Tabasco y a quien el periodista ha buscado para conocer su opinión, sin resultado alguno, pues señala “Por más que lo hemos buscado, para conocer su opinión, no lo pueden localizar a pesar de que hasta el año pasado trabajaba en el gobierno de Tabasco” y muy cercano al gobernador por ser hasta el año pasado titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco.

Su otro socio, Héctor de la Paz Casares, detalló Silber, fue director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República, quien en su momento investigó las empresas de Javier Duarte.

Así como otros socios que están vinculados con el lavado de dinero en Estados Unidos.

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Hasta el momento, señala Silber, se desconoce la operatividad de las Empresas Bienestar mencionadas, pero en Estados Unidos, sus socios están señalados por triangular y lavar dinero que habría sido enviado a China.

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