Donataria a Cuba: Cemefi cuestiona autorización rápida a asociación promovida por AMLO

El expresidente López Obrador vuelve al ojo del huracán, con su llamado a donar en favor de Cuba, mediante donataria acreditada en tiempo récord.

La creación en fast track de la donataria a Cuba, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos en apoyo a Cuba, generó cuestionamientos en México.

Luego de la creación en fast track de la asociación civil Humanidad con América Latina, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos en apoyo a Cuba, el presidente del Cemefi, Ricardo Buccio, señaló:

Yo no conozco ningún caso en donde una donataria autorizada se dé tan rápido y sin acreditar previamente las actividades, eso me parece que sí está fuera de lo común”. —

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el presidente del Centro Mexicano para la Filantropía dijo que “habría que revisar lo qué es lo que la autoridad aduce como argumento para poder otorgar la donataria Cuba sin que las actividades estén acreditadas” en el caso de esta promoción con destino a Cuba.

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Proceso para obtener una donataria autorizada

El presidente del Cemefi detalló que “la creación de una donataria es muy rápida si se tiene muy definido el objetivo y no hay ninguna equivocación en lo que pide Hacienda, la Secretaría de Economía autoriza el nombre, da el permiso y una notaría envía todo al registro público, asimismo se tiene que abrir un registro fiscal ante el SAT para poder emitir el RFC”.

Explicó que la parte más larga del proceso es la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos, como ocurre con toda donataria, lo cual suele ser más práctico cuando las fundaciones ya cuentan con ese estatus.

Cuando una persona compra algo y lo dona directamente, se trata de una actividad que debe ser acreditada por una institución pública, por ejemplo en programas de asistencia a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para ello, explicó, se deben presentar listas de beneficiarios, fotografías y eventos documentados, requisitos que deben acreditarse por al menos seis meses para poder validarse ante las instituciones competentes.

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Regulación y controles para asociaciones civiles

El especialista también explicó que la Ley de Fomento Público no se enfoca en la organización, sino en las actividades que realiza, las cuales deben estar acreditadas por una organización pública.

Como ejemplo mencionó que en situaciones de desastre, las actividades están reguladas por la Secretaría de Bienestar, y se debe demostrar que las acciones se han realizado durante varios meses.

Incluso, señaló que:

Una Asociación Civil tiene más regulación que casi cualquier tipo de institución en el país”. —

Además, después de un año de operación, la organización debe registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A partir de ciertos montos, se debe informar quién otorgó el recurso y cuál es la ruta del dinero, con el objetivo de prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Detalló que también “se solicitan datos de beneficiarios, controladores y de quienes reciben los recursos cuando el monto sobrepasa los 280 mil pesos”.

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Buccio añadió que cuando se otorgan apoyos al extranjero, en el gobierno de México no existe formalmente una figura equivalente a agencias de cooperación, por lo que el proceso requiere mecanismos adicionales de justificación y control.

Finalmente, lamentó que organizaciones con más de 50 años de trabajo estén cerrando debido a la sobrerregulación, ya que en muchos casos no pueden cubrir los costos administrativos necesarios para cumplir con todas las obligaciones.

Indicó que además del registro fiscal, las asociaciones deben cumplir con trámites ante instituciones como el IMSS y el Infonavit, lo que en ocasiones limita sus posibilidades de crecimiento y su capacidad para brindar apoyo social.