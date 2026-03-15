Pide AMLO apoyo económico para Cuba “me hiere que busquen exterminar”

Reapareció el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y expresó su preocupación porque dijo, se busque exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

A pesar que se había comprometido retirarse de la vida pública, llamó al pueblo de México a apoyar económicamente a Cuba para comprar alimentos, medicinas, y otros insumos para la población civil en el país caribeño.

AMLO pide mandar ayuda a Cuba

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

En su cuenta de la red social “X”, incluso compartió un número de cuenta para que se realicen los donativos.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra».

En consecuencia, invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, finalizó el político tabasqueño.

Esta es la segunda ocasión que publica un mensaje en sus redes sociales, desde que dejó la Presidencia, el primero fue para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.