¿Se queda en prisión? La nueva acusación de la FGR que frena la libertad de Javier Duarte

El futuro de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, dio un giro inesperado: a solo semanas de cumplir su condena y salir de prisión, la Fiscalía General de la República (FGR) lanza una nueva ofensiva legal que podría mantener al exgobernador de Veracruz tras las rejas. Conoce los detalles de la audiencia y por qué el juez ya lanzó una advertencia definitiva.

La FGR iniciará una nueva acusación por peculado en contra de Javier Duarte, por el delito cometido en el año 2012.

¿Por qué se ha diferido la audiencia inicial?

Durante la audiencia inicial de acusación en los juzgados federales del Reclusorio Norte, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, pretendía formular la imputación.

Ante la ausencia de la representación legal del ex funcionario, fue diferida la audiencia por tercera ocasión.

Fue el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien apercibió al ex mandatario estatal por llevar a cabo tácticas dilatorias para no continuar con la diligencia.

De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador desvió cinco millones de pesos de subsidios federales destinados a un fondo para apoyo a personas con discapacidad en Veracruz, durante su mandato.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El impartidor de justicia programó para el próximo jueves la continuación de la audiencia inicial de acusación, donde se definirá la situación jurídica del exgobernador.

En caso de ser vinculado a proceso, el político veracruzano no podría recuperar su libertad el 15 de abril de este año, cuando cumpla su sentencia de nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

