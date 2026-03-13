Registro Alimentación Bienestar 2026: Pasos para descargar el Manifiesto de Permanencia en Edomex

Alimentación Bienestar 2026: No olvides tramitar tu documento de renovación para seguir vigente en el registro; aquí te explicamos los pasos para descargar el Manifiesto de Permanencia en Edomex.

Para las beneficiarias que quieren darle continuidad a los apoyos alimentarios en la entidad, cumplir con los trámites de renovación es un paso que no puedes dejar pasar. Mantener vigente tu lugar en el programa requiere de un documento específico que avala que sigues cumpliendo con las reglas de operación actuales. Si no quieres perder tus beneficios, aquí te decimos todo sobre el registro de Alimentación para el Bienestar 2026 y cuáles son los pasos para descargar el Manifiesto de Permanencia en Edomex.

¿Cuándo es el registro de alimentación para el bienestar 2026?

El periodo para hacer el registro de Alimentación para el Bienestar 2026 (específicamente para quienes ya forman parte del padrón) es del 3 al 18 de marzo de 2026.

Toma en cuenta que este proceso es solo para la actualización de datos y el manifiesto de permanencia.

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Pasos para descargar el Manifiesto de Permanencia de Alimentación para el Bienestar 2026

Para hacer el registro de permanencia y obtener tu manifiesto de permanencia, sigue estos pasos desde tu celular o computadora:

Entra a la plataforma de la Secretaría del Bienestar en Edomex. Selecciona el botón que dice “Permanencia”. Dale clic en “Iniciar” en la ventana que se desplegará. Ingresa los 18 caracteres de tu CURP Acepta el aviso de privacidad para continuar. Llena cuidadosamente la solicitud de permanencia con tu información vigente. Una vez que revises que todo está bien, dale clic en “Guardar y continuar”.

Al terminar, el sistema generará automáticamente un archivo PDF. Este documento contiene dos cosas fundamentales: el manifiesto de permanencia (donde te comprometes a realizar actividades comunitarias) y tu comprobante de registro con folio, los cuales deberás de descargar.

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