Aprueba el Congreso de la CDMX límite a las llamadas “pensiones doradas”
El Congreso capitalino aprobó con 46 votos a favor una reforma para limitar las pensiones doradas en la Constitución de la Ciudad de México.
En su carácter de Constituyente Permanente, el Congreso CDMX, aprobó por unanimidad las reformas al artículo 127 de la Constitución, para poner un límite a las llamadas pensiones doradas CDMX aprobadas por el Congreso de la Unión.
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Aprueban reforma por unanimidad
Los cambios fueron aprobados por 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El grupo parlamentario del PAN no asistió a la sesión.
En tribuna, la coordinadora de Morena en el Congreso, Xóchitl García, argumentó que limitar este tipo de jubilaciones de lujo representan un acto de justicia social.
“No más pensiones de un millón de pesos mensuales, no más jubilaciones de lujo pagadas por el pueblo”, señaló.
“Los cargos públicos son encargos, son una responsabilidad frente a la nación, no una puerta de entrada para garantizarse una pensión de privilegios de por vida”, sostuvo.
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Cuestionan retroactividad de la reforma
El diputado del PRI, Alejandro García Lora cuestionó la retroactividad de las modificaciones constitucionales.
“Se busca ajustar pensiones que ya fueron otorgadas bajo reglas que en su momento eran legales y válidas; esto significa cambiar acuerdos laborales que se firmaron de buena fe. Cuando el Estado cambia las reglas del juego de forma unilateral, genera incertidumbre y manda un mensaje de preocupante, de que incluso los acuerdos legales pueden romperse en el futuro”.
A pesar de estos señalamientos, el grupo parlamentario del PRI votó a favor de las pensiones doradas CDMX.
ahz.