Exhibición discriminatoria fue publicar datos incorrectos de pensionados de Pemex, señala afectado

En la mañanera del 13 de marzo se difundió información incorrecta sobre mi pensión, se dijo que yo recibía casi 1 millón de pesos mensuales, esta información fue presentada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en su comunicado número 23 en el que incluyen una liga de la propia secretaría”, no de Pemex. “publican por demás información engañosa de trabajadores con remuneraciones mensuales incorrectas”, señaló el exgerente de Construcción y Mantenimiento de Pemex, Salvador Quero García, quien afirma que “en Pemex no hay pensiones doradas, sino ganadas a lo largo de por lo menos 30 años”.

Lo que se presentó en la mañanera como un acto de transparencia, fue más bien una estrategia de desinformación basada en datos manipulados por la propia @BuenGobierno_mx:



"En la mañanera el 13 de marzo se difundió información incorrecta sobre mi pensión (…) Una liga de la… pic.twitter.com/wMuS8Ffxj5 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 25, 2026

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Señalan difusión de datos incorrectos

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosa”, el ex trabajador de Pemex, señaló que la exhibición de datos incorrectos dejó a los trabajadores en “exhibición discriminatoria”.

“Mi pensión es aproximadamente de 124 mil pesos brutos, nada que ver con lo que la autoridad publicó” -que ya reconoció su error y corrigió la información, el daño ya está hecho”, y ahora señala, que cualquier consulta en internet remite a los datos publicados con nombres y montos y esto afecta de manera sensible a más de 30 familias.

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Defensa de derechos laborales

Detalló que el día de ayer fueron recibidos y escuchados por diputados de todas las fracciones, y aunque se les dio oportunidad de presentar argumentos para evidenciar que no existen en Pemex pensiones Pemex, solo Morena voto a favor de la iniciativa y los legisladores del PRI, PAN y MC se retiraron, no sin antes argumentar que son derechos adquiridos.

Afirmó que exhibir a los ex trabajadores es una etiqueta que no refleja la historia de Pemex, por que nosotros hicimos que Pemex fuera la empresa más grande, con nuestras generaciones enfrentamos la especialización que requería para dar a México la cuarta parte del gas que México requería, se dice fácil pero implica un mundo de riesgo, señaló.

Nos deja exhibidos de manera discriminatoria, no va a las Fuerzas del Ejército, no va a Sindicatos y magistrados". —

Finalmente, aseguró, “lo que vamos a hacer es acercarnos a los abogados para ver cuales son las acciones procedentes que nos permitan dejar claro que en Pemex no existen las pensiones doradas”. Las pensiones Pemex continúan en el debate público tras la difusión de esta información.