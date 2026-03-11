Pensiones doradas: ¿Qué son y por qué las quieren cancelar en México?; Así afectarían a la población jubilada

El Senado de la República avanza en una reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, un término que se utiliza para describir jubilaciones millonarias que reciben algunos exfuncionarios públicos.

La reforma busca poner límites a estos pagos porque, según legisladores, representan un gasto público excesivo comparado con las pensiones del resto de la población.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Senado alista fin de “pensiones doradas”; oposición apoyará reforma de Claudia Sheinbaum

¿Qué son las pensiones doradas?

Las llamadas “pensiones doradas” son jubilaciones que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel del sector público.

En varios casos, estos pagos pueden llegar a cientos de miles o incluso más de un millón de pesos mensuales, muy por encima de la pensión promedio en México. Por ejemplo, se han identificado casos de exdirectivos y altos mandos en instituciones públicas que reciben pensiones superiores al salario presidencial.

Esto contrasta con la pensión promedio de muchos trabajadores mexicanos, que ronda los 7 mil pesos mensuales, según datos citados durante el debate legislativo.

Las pensiones doradas pueden llegar a su fin, discuten en el Senado Ampliar

¿Por qué quieren cancelarlas?

La reforma busca limitar o eliminar estos pagos considerados excesivos y establecer un tope a las pensiones de altos funcionarios. La propuesta plantea que ningún exfuncionario pueda recibir más del 50% del salario presidencial, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.

Con este cambio, el gobierno estima que se podrían ahorrar hasta 5 mil millones de pesos al año, recursos que se destinarían a programas sociales y a apoyar a sectores vulnerables. Los legisladores que apoyan la iniciativa argumentan que no es justo que un pequeño grupo reciba pensiones millonarias mientras la mayoría de los jubilados tiene ingresos mucho menores.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Se acabaron las pensiones millonarias: Sheinbaum explica a quiénes aplica la iniciativa

¿A quién afectará esta reforma de “pensiones doradas”?

La medida está dirigida principalmente a altos mandos y exfuncionarios de organismos públicos y empresas del Estado, como:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Banca de desarrollo

Otros organismos descentralizados del gobierno

En algunos de estos casos se han detectado pensiones superiores a los 100 mil pesos y hasta más de un millón de pesos mensuales.

Sin embargo, el proyecto también ha generado debate porque algunos sectores, como el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, podrían quedar fuera de los cambios, dependiendo de cómo quede finalmente la reforma.

¿Se cancelarán las pensiones actuales?

Uno de los puntos más discutidos es si la reforma aplicará de forma retroactiva o solo para pensiones futuras.

Algunos legisladores han advertido que modificar beneficios ya otorgados podría generar problemas legales o constitucionales, por lo que este tema seguirá discutiéndose durante el proceso legislativo.