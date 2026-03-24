Mujeres con Bienestar Edomex: Estas beneficiarias serán dadas de baja de la convocatoria 2026

Las mexiquenses deben estar al tanto de las reglas de Mujeres con Bienestar Edomex para conocer qué beneficiarias serán dadas de baja de la convocatoria 2026 por no cumplir con los procesos de revisión.

Para las mexiquenses que ya cuentan con este apoyo, no basta con haber sido aceptadas en el registro; existen ciertas condiciones de permanencia que la Secretaría de Bienestar revisa constantemente. Por eso, es fundamental que revises esta información sobre el programa de Mujeres con Bienestar en Edomex para saber qué beneficiarias serán dadas de baja de la convocatoria 2026 si descuidan estos detalles importantes.

Estas beneficiarias serán dadas de baja de Mujeres con Bienestar Edomex 2026

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, existen motivos administrativos y de conducta por los que podrías quedar fuera del programa. Por lo que, las beneficiarias que serán dadas de baja de Mujeres con Bienestar 2026 son que aquellas que:

Se les detecta que proporcionaste información socioeconómica falsa al inscribirte.

El apoyo es exclusivo para residentes del Estado de México ; si cambias tu domicilio a otra entidad, pierdes el beneficio.

; si cambias tu domicilio a otra entidad, pierdes el beneficio. No puedes ser beneficiaria de otro programa de desarrollo social (federal, estatal o municipal) que te entregue dinero en efectivo.

Está estrictamente prohibido vender, prestar, alterar o falsificar tu medio de entrega. El uso de los aplicativos debe ser personal e intransferible.

Si la institución te cita y no acudes sin una causa justificada, tu registro corre peligro.

Realizar proselitismo o usar el apoyo para favorecer a partidos o candidatos.

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¿Qué debo hacer si fui beneficiaria en 2025 para seguir recibiendo el apoyo?

Si entraste al programa en la convocatoria 2025, debes manifestar tu voluntad de continuar recibiendo el apoyo para el ejercicio 2026 a través de los medios que la Secretaría ha señalado. De lo contrario, si no realizas este proceso de actualización, el sistema asumirá que ya no necesitas el recurso y procederá a la baja definitiva.

¿Cómo están verificando los datos de Mujeres con Bienestar Edomex actualmente?

Actualmente, brigadistas están realizando visitas domiciliarias para actualizar el padrón de beneficiarias de 18 a 59 años. Hasta el momento, los recorridos se han hecho en:

Atlacomulco Huixquilucan Jilotzingo Toluca

Ten a la mano tu identificación oficial y comprobante de domicilio por si los brigadistas pasan por tu casa. Recuerda que el apoyo de $2,500 pesos es bimestral.

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