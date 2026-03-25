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Tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes obtener el 100% de descuento antes del 6 de abril

¿Quieres ahorrarte la tenencia? así puedes obtener el 100% de descuento antes del 6 de abril y aprovechar la tenencia gratis en el Edomex este 2026

Para tener la Tenencia gratis en el Edomex 2026, solo debes cubrir el refrendo de 990 pesos para autos o 731 pesos para motos.

Para tener la Tenencia gratis en el Edomex 2026, solo debes cubrir el refrendo de 990 pesos para autos o 731 pesos para motos.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Si tienes coche en el Estado de México, seguro ya sabes que estos días son importantísimo para darle un respiro a tu cartera. La buena noticia es que todavía estás a tiempo de ahorrarte una buena lana, pero no te confíes porque el plazo ya está por terminar. Dale una revisada rápida a los pasos para tener la tenencia gratis en Edomex 2026 para que puedas obtener el 100% de descuento antes del 6 de abril.

¿Cuánto se paga de tenencia en 2026 Edomex?

El costo de la tenencia en Edomex este 2026 corresponde a 990 pesos para autos y 731 pesos para motos, los cuales corresponden al costo del refrendo, que es lo único que tienes que pagar para tener el descuento.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en tenencia Edomex?

Para que el sistema te aplique el 100% de descuento en la tenencia en el Edomex, sigue estos pasos:

  1. Entra al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.
  2. Ubica la sección que dice “Subsidio de Tenencia” y dale clic.
  3. Introduce tu número de placa y selecciona el recaptcha de “no soy un robot”.
  4. Valida que tus datos sean correctos y que aparezca el concepto de Refrendo.
  5. Selecciona tu método de pago, realiza la transacción e imprime tu formato y comprobante.

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¿Cómo puedo pagar el refrendo 2026 en el Estado de México?

La forma más rápida es a través del Portal de Servicios al Contribuyente. Solo necesitas tener a la mano tu número de placa y una tarjeta de crédito o débito si prefieres liquidar en línea. También puedes generar una línea de captura para pagar en bancos o tiendas de autoservicio participantes.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar la tenencia del 2026 en el Edomex?

La fecha límite oficial es el 6 de abril. Tienes menos de una semana para hacerlo si quieres evitar el cobro completo de la tenencia.

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Con el calendario marcando el límite oficial para este lunes 6 de abril, te queda menos de una semana para completar el trámite de la tenencia gratis en Edomex 2026 y asegurar el 100% de descuento.

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