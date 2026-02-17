Tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo

Con el programa de Tenencia gratis en Edomex 2026, los propietarios de vehículos pueden evitar el pago del impuesto anual; aquí te explicamos los requisitos, pues así puedes tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo.

Sigue vigente el beneficio fiscal que muchos conductores esperan para no gastar de más. Si quieres ahorrarte el impuesto anual, aquí te explicamos todos los requisitos para tener la tenencia gratis en el Edomex este 2026 y los que necesitas saber para tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo.

¿Qué carros no pagan tenencia en Edomex 2026?

Para que el descuento del 100% sea válido, tu unidad debe cumplir con los siguientes topes de valor factura:

Autos particulares: Valor factura de hasta $638,000 pesos.

Motocicletas: Valor factura de hasta $250,000 pesos.

Toma en cuenta que el beneficio aplica para vehículos con placas expedidas en 2021 o años posteriores.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en tenencia Edomex?

Para que el sistema te otorgue la condonación debes de:

Ser persona física o jurídica colectiva sin fines de lucro.

Estar al corriente: Debes haber pagado tu tenencia y refrendo del 2025 (o ponerte al día antes de solicitar el subsidio).

Generar tu formato de pago a través del portal oficial y liquidarlo dentro de la vigencia.

Contar con placas vigentes del Estado de México.

Para tener la Tenencia gratis en Edomex 2026, debes ser persona física o moral sin fines de lucro, tener placas vigentes y estar al corriente con tus pagos de 2025; así puedes tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo al generar y liquidar tu formato desde el portal oficial. Ampliar

Fecha limite de la condonación del 100% en la tenencia en Edomex

Tienes como fecha límite el lunes 6 de abril de 2026 para obtener la tenencia gratis.

¿Cómo tener el refrendo y tenencia gratis en Edomex?

Sin embargo, también existe un beneficio que aplica como condonación del 100% de tenencia y refrendo, así como de accesorios de 2024 y anteriores, y también de 2023 y anteriores. Debes cumplir con lo siguiente:

Realizar el trámite antes del 31 de agosto de 2026 .

. Pagar las contribuciones y accesorios generados entre 2024 y 2026 .

. Toma en cuenta: Una vez realizado el pago, el sistema puede tardar hasta 72 horas en actualizar tu estatus, así que guarda muy bien tu comprobante por cualquier aclaración.

