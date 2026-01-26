Reemplacamiento en Edomex 2026: Esta son las 4 condonaciones del 100% de descuento

¡Cuida tu cartera! Antes de realizar el reemplacamiento en Edomex 2026, verifica a cuál de las 4 condonaciones puedes aplicar.

Si andas buscando información sobre el Reemplacamiento Edomex 2026, llegaste al lugar indicado. Estas son las 4 condonaciones del 100% que puedes aprovechar para que te pongas al corriente sin que el trámite te salga en un ojo de la cara. Y mucho ojo, porque cada una tiene su vigencia y requisitos; aquí te compartimos todos los detalles para que no se te escape ninguno y aproveches los beneficios antes de que se acabe el tiempo.

¿Cuándo empieza el reemplacamiento Edomex 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, arrancó el programa de renovación de placas.

Las 4 condonaciones del reemplacamiento en Edomex 2026

Para este año, el Gobierno del Estado de México anunció un calendario de beneficios muy específico:

Condonación del 100% en Tenencia :Tienes del 1 de enero al 6 de abril de 2026 para obtenerla, siempre y cuando estés al corriente con tus otros pagos.

:Tienes del 1 de enero al 6 de abril de 2026 para obtenerla, siempre y cuando estés al corriente con tus otros pagos. Subsidio total para Autos Nuevos: Si acabas de comprar carro o lo importaste legalmente, tienes el 100% de subsidio del 1 de enero al 31 de diciembre.

Si acabas de comprar carro o lo importaste legalmente, tienes el 100% de subsidio del 1 de enero al 31 de diciembre. Condonación en Tenencia y Refrendo: Para los que traen un poquito de retraso, hay beneficios del 100% vigentes hasta el 31 de agosto.

Para los que traen un poquito de retraso, hay beneficios del 100% vigentes hasta el 31 de agosto. Descuento en Cambio de Propietario: Si vas a regularizar los papeles de un auto usado, tienes el 100% de condonación en el impuesto sobre adquisición de vehículos del 1 de enero al 6 de abril.

¿Cómo saber si tengo que cambiar placas Edomex?

La vigencia de las placas en el Edomex es de 5 años. Este 2026, te toca reemplacar si tus placas fueron expedidas en 2021 o tienes placas de 2020 o años anteriores y aún no has realizado el trámite.

