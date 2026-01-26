;

  • 26 ENE 2026, Actualizado 22:51

Reemplacamiento en Edomex 2026: Esta son las 4 condonaciones del 100% de descuento

Si te toca renovar tus placas este año, te contamos cuáles son las 4 condonaciones del 100% que puedes aprovechar para el reemplacamiento en Edomex 2026

¡Cuida tu cartera! Antes de realizar el reemplacamiento en Edomex 2026, verifica a cuál de las 4 condonaciones puedes aplicar.

¡Cuida tu cartera! Antes de realizar el reemplacamiento en Edomex 2026, verifica a cuál de las 4 condonaciones puedes aplicar.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Si andas buscando información sobre el Reemplacamiento Edomex 2026, llegaste al lugar indicado. Estas son las 4 condonaciones del 100% que puedes aprovechar para que te pongas al corriente sin que el trámite te salga en un ojo de la cara. Y mucho ojo, porque cada una tiene su vigencia y requisitos; aquí te compartimos todos los detalles para que no se te escape ninguno y aproveches los beneficios antes de que se acabe el tiempo.

¿Cuándo empieza el reemplacamiento Edomex 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, arrancó el programa de renovación de placas.

TE PUEDE INTERESAR: Reemplacamiento en Edomex 2026: Requisitos para obtener la tenencia gratis o a mitad de precio

Si haces el reemplacamiento en Edomex 2026, revisa bien los requisitos y las fechas límite para asegurar tu subsidio del 100% en tenencia o refrendo este año.

Las 4 condonaciones del reemplacamiento en Edomex 2026

Para este año, el Gobierno del Estado de México anunció un calendario de beneficios muy específico:

  • Condonación del 100% en Tenencia:Tienes del 1 de enero al 6 de abril de 2026 para obtenerla, siempre y cuando estés al corriente con tus otros pagos.
  • Subsidio total para Autos Nuevos: Si acabas de comprar carro o lo importaste legalmente, tienes el 100% de subsidio del 1 de enero al 31 de diciembre.
  • Condonación en Tenencia y Refrendo: Para los que traen un poquito de retraso, hay beneficios del 100% vigentes hasta el 31 de agosto.
  • Descuento en Cambio de Propietario: Si vas a regularizar los papeles de un auto usado, tienes el 100% de condonación en el impuesto sobre adquisición de vehículos del 1 de enero al 6 de abril.

¿Cómo saber si tengo que cambiar placas Edomex?

La vigencia de las placas en el Edomex es de 5 años. Este 2026, te toca reemplacar si tus placas fueron expedidas en 2021 o tienes placas de 2020 o años anteriores y aún no has realizado el trámite.

TE PUEDE INTERESAR: Refrendo y tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación TOTAL en enero

Checa en esta tabla cuál de las 4 condonaciones para el Reemplacamiento Edoméx 2026 te corresponde según tu situación vehicular.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad