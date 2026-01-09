Refrendo y tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación TOTAL en enero

Así puedes activar la condonación de tenencia y refrendo en el Edomex este enero 2026.

Este 2026, el Estado de México ha lanzado un paquete de beneficios fiscales que busca dos cosas: que pagues menos y que pongas tus papeles en regla, pero la gran duda de muchos es quiénes realmente pueden librarse de pagar tenencia y el refrendo.

¿Cuánto cuesta el refrendo en 2026 en Edomex?

Para este año, los automovilistas tendrán que pagar poco más de 70 pesos adicionales respecto al costo anterior. El precio del refrendo subió de 917 a 990 pesos, mientras que para los motociclistas el monto pasó de 677 a 731 pesos. Sin embargo, existe una forma de librarse de estos cargos y de la tenencia al mismo tiempo; sí, ambos conceptos pueden quedar condonados al 100%.

¿Cómo obtener tenencia y refrendo gratis en el Edomex?

Los propietarios con placas expedidas en 2020 y años anteriores podrán acceder a la condonación del 100% de la tenencia, el refrendo y los accesorios correspondientes a los años 2023 y anteriores. Para activar este beneficio, es indispensable realizar el trámite de renovación de placas dentro del periodo de vigencia y cubrir únicamente las contribuciones de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Por otro lado, los vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores también tienen una oportunidad de ahorro. Ellos podrán recibir la condonación total de la tenencia y refrendo de los años 2024 y anteriores. El requisito es el mismo: realizar la renovación de placas en tiempo y forma, además de cumplir con los pagos de 2025 y 2026.

¿Cuándo se debe reemplacar en el Estado de México?

Tienes un plazo que va del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.

Requisitos para reemplacar en el Estado de México

Para concluir con éxito tu trámite y asegurar el perdón de tus adeudos, asegúrate de contar con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia, pasaporte o cédula profesional) y tu CURP. En caso de que el propietario no pueda asistir, el representante deberá presentar un poder notarial. Factura de origen y el documento jurídico correspondiente, ya sea un contrato de compraventa, endoso o responsiva. Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México (no mayor a 3 meses), como recibos de luz, agua o predial. Placas anteriores o presentar el documento jurídico que acredite la carencia de las mismas, como una constancia de extravío o robo, para cerrar el proceso y recibir tus nuevos metales.

