SRE reporta 13 mexicanos muertos bajo custodia de ICE o en redadas en Estados Unidos

La SRE realiza 30 visitas por día a los centros de detención que tiene Estados Unidos en diversas regiones / Anadolu

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingls) ha detenido a más de 170 mil mexicanos desde enero de 2025, reveló el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

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¿Cuántos mexicanos han sido detenidos por ICE?

El funcionario presentó un informe sobre el trabajo realizado por los consulados sobre todo en Estados Unidos, y mencionó que se han digitalizado varios trámites a fin de poder reducirlos y facilitar acciones de los connacionales que se encuentran en el exterior.

“Hay 152 mil 625 casos que tuvieron algún tipo de atención o apoyo consular antes de llegar a México, de los 192 mil 500 que han estado ya repatriados y que aquí atiende al llegar la Secretaría de Gobernación con una enorme eficiencia, de esos 192 mil 500, 152 mil tuvieron algún tipo de apoyo consular para poder regresar a México. En total desde el 20 de enero ICE ha detenido a 177 mil 192 connacionales y en este momento la cifra que tenemos es de 13 mil 722 personas detenidas”. —

Indicó que se han destinado recursos para incrementar incluso el número de visitas a los mexicanos detenidos.

“Hemos realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, esto es un promedio de 30 visitas por día a los centros de detención que tienen en los Estados Unidos en diversas regiones y en diversas circunscripciones. Se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales y en este momento hay cinco mil 285 casos, que están en litigio de lo que se ha requerido por parte de los connacionales y la capacidad que ha tenido la red consular de coordinar este tipo de asesorías”.

📸 En la #MañaneradelPueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), el subsecretario para América del Norte de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), acompañó al secretario Juan Ramón de la Fuente y compartió los siguientes resultados:



✅ 2,334 casos de… pic.twitter.com/RkAu7aCKqc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 25, 2026

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¿Qué apoyos reciben los connacionales y qué casos se investigan?

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, dio a conocer que a la fecha 13 mexicanos han perdido la vida por redadas en Estados Unidos o en manos del ICE.

“Hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE. Ha habido cuatro de estos casos terribles en California, tres en Georgia, dos en Arizona, uno en Texas, uno en Florida, uno en Misuri y uno en Illinois. Tenían entre 19 y 69 años… respecto a la posible causa de muerte sigue la investigación en estos casos, hay seis casos de complicaciones médicas que llevaron a la muerte de estas personas, hay cuatro muy lamentables casos de suicidio, hay dos casos que fueron durante operativos realizados por ICE”. —

Refirió que se han enviado 14 comunicaciones al gobierno estadounidense para manifestar inconformidad por las muertes de mexicanos, por lo que se han recibido 12 respuestas del Departamento de Estado informando sólo que se han abierto en todos los casos, las investigaciones por parte de la oficina de responsabilidad del ICE. Por otra parte indicó que siguen los trámites para apoyar a las familias que decidan levantar denuncias.

“Se han presentado ya dos demandas por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en las que se está integrando el expediente jurídico, hay tres casos más que están en análisis jurídico preliminar, esto qué quiere decir, que los abogados están revisando los elementos que hay en el caso para ayudar a las familias a tomar una decisión”.

“Hay tres casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda, de estos nueve casos donde tenemos ya recursos legales en marcha, hay cinco que están recibiendo representación legal por parte de programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fundamentalmente el programa de asesorías legales externas y hay cuatro más que optaron por abogados privados”. —

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¿Qué acciones ha tomado el gobierno mexicano?

En tanto la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, tras el análisis a los 53 consulados, se cambiaron a 15 titulares, ante distintas denuncias o irregularidades.

“Ya se han cambiado, cambiamos 15, se seleccionaron con una selección muy detallada, muchos de ellos personas que no venían de nuestro movimiento pero que consideramos que podrían cumplir una buena labor, otras personas que venían del movimiento pero que tienen todos los requisitos para poder ser, y digo que vienen del movimiento no por un asunto político sino por la sensibilidad social, quienes hemos participado en este movimiento, una buena parte hemos tenido buena comunicación con la gente porque la mayoría hemos tocado casa por casa”. —

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confío en que durante los partidos del mundial que se celebrarán en Estados Unidos no se realizan detenciones de mexicanos por cuestiones migratorias.

“Primero esperemos que no ocurra y sí están preparados y además estamos constantemente fortaleciendo los consulados, en comunicación y frente alguna denuncia atendiendo, si hay maltrato, tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son, ahí encuentran si los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien, a partir de ahí se habla con Relaciones Exteriores”.

Por cierto que se dio a conocer que tras el ‘Sorteo México con M de Migrante’, se obtuvieron 115 millones de pesos que se ejercerán este año, pero que hasta el momento se erogaron 31 millones 750 mil 859 pesos para atender a dos mil 334 personas, 128 casos de representación legal incluyendo el pago de fianzas y poco más de 646 mil dólares, para ofrecer los programa de visitas consulares.

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