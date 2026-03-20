Sheinbaum exige a EU esclarecimiento por muerte de migrante |Vídeo

Tras la muerte de un migrante mexicano de 19 años bajo custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ocurrido el 16 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que enviará una carta diplomática “más fuerte” para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

Desde Cancún, la Presidenta aseguró que ya se esta apoyando a la familia del joven de 19 años, aunque no dio a conocer de qué manera lo está haciendo.

¿Qué se sabe sobre la muerte del migrante en Florida?

De acuerdo con el ICE, el ciudadano mexicano se suicidó mientras se encontraba detenido en un centro en Florida bajo custodia del ICE, en el Glades County Detention Center, una instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.

¿Qué acciones anunció el gobierno mexicano?

En ese sentido, Sheinbaum pidió indagar sobre las causas de la muerte:

Los agentes que encontraron al mexicano declararon “de inmediato” una emergencia médica en el dormitorio, y el personal comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar

Tras el fallecimiento, la cancillería refirió que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

¿Cuál es el contexto de muertes bajo custodia del ICE?

Según registros de la SRE, entre enero y octubre de 2025, diez ciudadanos mexicanos fallecieron bajo la custodia del ICE o durante operativos migratorios

Mientras que el The Associated Press arrojó en sui recuento que el mexicano es la persona número 46 que muere bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025.