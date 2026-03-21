Trump amenaza con enviar agentes del ICE a aeropuertos para reforzar seguridad ante falta de pagos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar a partir del próximo lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de ese país, ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso.

La suspensión de los fondos ha provocado larguísimas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

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¿Cuál es la postura de la Casa Blanca ante el conflicto presupuestal?

En su cuenta de Truth Social, Trump publicó que si los demócratas no acuerdan de inmediato liberar los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

“Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca”, lanzó el mandatario. Un par de horas después, añadió: “Estoy deseando enviar a ICE el lunes, y ya les he dicho: estén listos”. —

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¿Qué impacto tiene el bloqueo presupuestal?

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo sus redadas contra migrantes, luego de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando.

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Los cerca de 65 mil empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo. Al respecto, el multimillonario Elon Musk se ofreció a pagar los salarios del personal de seguridad aeroportuaria.

Según varias estimaciones, el salario anual de estos agentes oscila entre 50 mil y 60 mil dólares, lo que suma un presupuesto de unos dos mil 500 millones a tres mil 500 millones de dólares al año.

Aeropuertos en varias ciudades, han pedido a los pasajeros que lleguen más temprano de lo usual por las largas filas en los controles de seguridad.