Kristi Noem: ¿Cuáles fueron los escándalos con ICE que provocaron su despido?

Kristi Noem y ICE: las controversias que llevaron a su despido. Getty Images

La salida de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se convirtió en uno de los cambios políticos más relevantes del gobierno de Donald Trump en marzo de 2026.

El presidente confirmó su salida y el nombramiento del senador Markwayne Mullin como reemplazo, tras semanas de presión política y controversias relacionadas con la gestión de la agencia migratoria ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Durante su gestión, Noem fue una de las principales defensoras de las políticas migratorias más duras de la administración Trump. Sin embargo, una serie de escándalos y polémicas en torno a operativos de ICE terminaron debilitando su posición dentro del gabinete.

El caso Minneapolis y las muertes que desataron la polémica

Uno de los episodios más graves ocurrió en Minneapolis, donde agentes federales vinculados a operativos migratorios dispararon contra civiles durante operativos y protestas contra ICE.

El caso más polémico fue la muerte de Renée Good, una ciudadana estadounidense que murió por disparos de un agente durante una protesta contra las redadas migratorias.

El incidente provocó protestas masivas en Minnesota y en otras ciudades del país, además de fuertes críticas en el Congreso. Miles de personas salieron a las calles para exigir responsabilidad y cambios en las políticas migratorias.

La controversia aumentó cuando Noem describió inicialmente a las víctimas como “agitadores” o “terroristas domésticos”, afirmaciones que luego fueron cuestionadas por videos y testimonios del incidente.

Redadas agresivas, protestas y críticas en el Congreso

Además de los tiroteos, la gestión de Noem fue criticada por la estrategia de redadas masivas y operativos de ICE, especialmente en ciudades como Minneapolis, donde el gobierno federal desplegó miles de agentes en la llamada “Operation Metro Surge”.

Las redadas generaron denuncias por detenciones de ciudadanos estadounidenses, uso excesivo de fuerza y arrestos sin orden judicial, lo que provocó investigaciones y audiencias en el Congreso.

A esto se sumaron otros conflictos políticos, como acusaciones de vigilancia a activistas anti-ICE y demandas por posibles violaciones a la libertad de expresión.

La presión política aumentó cuando legisladores demócratas y algunos republicanos comenzaron a pedir su renuncia o incluso iniciar procesos de destitución.

Finalmente, Donald Trump decidió removerla del cargo y designar a Markwayne Mullin como nuevo jefe del DHS, en lo que se considera uno de los cambios más importantes de su gabinete en su segundo mandato.

El episodio refleja el fuerte debate que existe en Estados Unidos sobre las políticas migratorias, el papel de ICE y el uso de la fuerza en operativos federales.