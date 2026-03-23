Vacaciones SEP Semana Santa 2026: Confirman adelanto con suspensión de clases el 27 de marzo

Aunque las vacaciones de la SEP para Semana Santa 2026 arrancan el 30 de marzo, las familias verán que confirman adelanto con suspensión de clases el 27 de marzo debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar.

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y, para fortuna de muchos estudiantes, el descanso llegará un poquito antes de lo planeado. Aunque el calendario oficial marca una fecha, en las escuelas ya se preparan para soltar los libros antes del fin de semana debido a las actividades administrativas de los maestros. Si ya tienes planes para salir, checa los detalles de las vacaciones escolares de la SEP para Semana Santa 2026 ahora que confirman el adelanto con suspensión de clases el 27 de marzo.

¿Qué día son las vacaciones de Semana Santa en 2026?

Para todos los alumnos inscritos en el sistema de la SEP, el periodo de vacaciones escolares de Semana Santa 2026 inicia formalmente el lunes 30 de marzo.

Sin embargo, y mucho ojo con esto, el descanso comienza desde el viernes 27 de marzo. ¿La razón? Ese día se lleva a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no tendrán clases, convirtiendo ese fin de semana en un “mega puente” que marca el inicio de las vacaciones.

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¿Cuándo terminan las vacaciones escolares de Semana Santa en 2026?

Los alumnos deberán estar de regreso en sus pupitres el lunes 13 de abril.

Estos son los días sin clases en la SEP

Los días sin clases durante este periodo del 2026 para estudiantes de educación pública de la SEP son:

Viernes 27 de marzo: Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar .

Suspensión de clases por . Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril: Periodo oficial de vacaciones escolares de Semana Santa 2026 .

Periodo oficial de . Viernes 1 de mayo: Suspensión oficial por el Día del Trabajo .

Suspensión oficial por el . Martes 5 de mayo: No hay clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla .

No hay clases por la conmemoración de la . Viernes 15 de mayo: Suspensión por el Día del Maestro.

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