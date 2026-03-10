Festivos Marzo 2026 en México: Así queda el puente del 16 por el Natalicio de Benito Juárez

El lunes 16 de marzo está marcado como descanso obligatorio por ley debido al Natalicio de Benito Juárez; Checa cómo quedan los Festivos Marzo 2026 en México.

El tercer mes del año trae consigo uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes y trabajadores en todo el país. Según el calendario oficial, la conmemoración de una de las figuras más importantes de nuestra historia se recorre para dejarnos un fin de semana largo. Si quieres organizar tus planes con tiempo, aquí te decimos cómo se quedan los días festivos en Marzo 2026 en México y cómo queda el puente del 16 por el Natalicio de Benito Juárez.

¿Qué se festeja el lunes 16 de marzo?

Aunque el calendario marca el 21 de marzo como la fecha oficial del Natalicio de Benito Juárez, la ley establece que el festejo se recorre al tercer lunes de marzo. Por ello, este lunes 16 de marzo es el día oficial de asueto en todo el país para conmemorar al “Benemérito de las Américas”.

¿16 de marzo festivo?

Sí, se considera día feriado por parte de la Ley Federal del Trabajo. Es un día de descanso obligatorio para trabajadores del sector privado, público y, por supuesto, no hay clases para los alumnos de la SEP.

¿Qué día hay puente en marzo de 2026?

El puente de este festivo en marzo 2026 comprende del sábado 14 al lunes 16 de marzo. Son tres días de descanso seguidos para quienes trabajan de lunes a viernes.

TE PUEDE INTERESAR: SEP adelanta vacaciones de Semana Santa 2026: Estas son las fechas oficiales del calendario escolar

¿Qué días son festivos en México en marzo de 2026?

Solo el tercer lunes de marzo es festivo en México durante marzo 2026.

¿El 16 de marzo se paga doble?

No es pago doble, es pago triple. Según la Ley Federal del Trabajo, las personas que presten sus servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario normal más un salario doble por el servicio prestado. En pocas palabras: cobras tres veces tu salario diario.

¿De cuánto es la paga triple por trabajar en día de descanso obligatorio?

Si percibes el salario mínimo vigente en 2026, así deben pagarte el 16 de marzo:

Salario Mínimo General: Si ganas $315.04 pesos diarios, por ley te corresponden $945.12 pesos por trabajar este lunes.

Si ganas diarios, por ley te corresponden por trabajar este lunes. Zona Libre de la Frontera Norte: Si tu sueldo es de $440.87 pesos, tu pago total por este día festivo debe ser de $1,322.61 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Megapuente marzo 2026: SEP confirma las fechas de los 4 días seguidos sin clases