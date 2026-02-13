Manifestación masiva por las personas desaparecidas acompañará la inauguración del Mundial 2026

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, convocó a la manifestación pacífica prevista durante el partido inaugural del Mundial 2026, donde familiares de personas desaparecidas realizarán vallas humanas y llamarán a guardar un minuto de silencio sin bloquear los accesos al estadio.

Ante la crisis por personas desaparecidas, fue convocada una manifestación pacífica durante el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, programado para el jueves 11 de junio en el estadio Banorte.

A través de vallas humanas, los padres de Ana Amelí García Gámez, Ricardo García y Vanessa Gámez, joven desaparecida desde julio de 2025, informaron en un comunicado que se concentrarán en los accesos al recinto sin obstruir la entrada, con el objetivo de que “vean la realidad” del país.

Asimismo, hicieron un llamado a guardar un minuto de silencio a la 1 de la tarde, justo cuando comience el juego entre México y Sudáfrica, que inaugurará la jornada mundialista.

En México hay más de 130 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, además de cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales, según el comunicado.

Mientras adentro celebran, afuera lloramos. Esa imagen dará la vuelta al mundo. — Padres de Ana Amelí García Gámez

Además, denunciaron que el país acumula 773 acciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas y que más de 40 personas desaparecen cada día. Recordaron también que México enfrenta un procedimiento del artículo 34 de la ONU, un mecanismo que se activa ante indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática, fenómeno que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha rechazado desde octubre del año pasado.

