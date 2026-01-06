Listo el registro de desaparecidos en México: Sheinbaum

El registro de desaparecidos en México ya está concluido, informó la presidenta Claudia Sheinbaum FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, Claudia Sheinbaum comentó que a pesar de que, el próximo jueves se dará un informe en materia de seguridad, descartó que pueda ser el día que presenten dichos datos que se comprometió a brindar antes de concluir el 2025, pero dijo lo hará en una Mañanera independiente.

“Ya lo tenemos listo. No nos va a dar tiempo el jueves, pero fijamos una mañanera para poder informar tanto del registro como de las nuevas normas que se impulsaron el año pasado, cómo se están llevando a cabo y cómo es el trabajo con los colectivos de personas desaparecidas.

—¿Habrá alguna fecha en particular donde podemos esperar?

—Lo programamos, pero ya está trabajado el reporte”.

¿Cuándo se presentará el registro de personas desaparecidas?

Pero insistió también se darán los avances de las reformas para facilitar la localización de personas.

¿Cómo avanzan los indicadores de seguridad en el país?

Por otro lado, la Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que se revisan los últimos datos en materia de seguridad, pues destacó, en diciembre, redujeron aún más los homicidios dolosos.

Enfatizó que se está forzando la estrategia de seguridad y hay una baja del 37% en este delito en lo que va de su gobierno.

