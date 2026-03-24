Ceci Flores localiza restos óseos en Sonora; podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio

La activista y madre buscadora, Ceci Patricia Flores, dio a conocer que localizó restos óseos cuyas características preliminares sugieren podrían pertenecer a su hijo Marco Antonio Flores Armenta.

En un video publicado en su cuenta de X, la buscadora informó que el hallazgo se registró a la altura del kilómetro 46 de la carretera 26, en el municipio de Hermosillo.

El proceso de identificación

Flores detalló que a los restos se le realizarán las pruebas de ADN correspondientes para corroborar la identidad de la persona.

Ceci Flores señaló que los restos serán entregados a las autoridades ministeriales para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realice los peritajes científicos necesarios.

“Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron. Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”, publicó en un mensaje la madre buscadora. —

¿Cuándo desapareció Marco Antonio?

Marco Antonio Flores Armenta fue privado de su libertad por hombres armados el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”, señaló la activista en su publicación. —

Desde ese momento, Ceci Flores fundó el colectivo 'Madres Buscadoras de Sonora’, organización que se ha convertido en un referente nacional para la localización de cientos de fosas clandestinas y cuerpos en todo el país.