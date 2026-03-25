México defiende aranceles ante China: “Es un derecho legítimo”, afirma Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que el gobierno de China emitió una postura crítica tras la imposición de aranceles, en lo que calificó como una reacción a las medidas tomadas para proteger a la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales.

Luego de participar en la Asamblea Anual 82 de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), el funcionario explicó que la respuesta de China se da luego de que México decidió incrementar aranceles en sectores como acero, textiles, calzado y vehículos, al detectar condiciones de competencia inequitativas.

TE PUEDE INTERESAR: Optimismo en comercio global y revisión del T-MEC, plantea Marcelo Ebrard

¿Por qué México impuso aranceles a productos chinos?

“Nos informaron. México, como sabes, movió una serie de aranceles porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria. Evidentemente, en textiles, en calzado, en acero… llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía Ampliar

Ebrard detalló que uno de los principales problemas detectados es el ingreso de productos a precios por debajo de su costo real, lo que genera una distorsión en el mercado y pone en riesgo a las empresas nacionales.

“El acero chino está costando… muy por debajo. O sea, los costos pueden variar bastante. Lo mismo los vehículos: son precios abajo de inventario. Vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿Qué respuesta dio México a la reacción de China?

Ante este escenario, defendió la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles como una herramienta para equilibrar el mercado interno.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor de estas empresas, empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía Ampliar

Sin embargo, reconoció que estas medidas generaron una reacción por parte del gobierno chino, aunque dejó en claro que México no coincide con los señalamientos emitidos.

“El que tú subas un arancel es algo legítimo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que yo no estaría de acuerdo con su comunicado es que no podamos mover aranceles”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario enfatizó que México actuará con base en las reglas internacionales y en defensa de su industria, en medio de un contexto global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de cadenas de suministro.

Síguenos en Google News y encuentra más información