Ildefonso Guajardo exige cese al fuego arancelario antes de revisar el T-MEC

El exjefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ildefonso Guajardo, advirtió que México debe encarar la primera ronda de revisión T-MEC de la alianza con una postura de firmeza absoluta.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el especialista subrayó que no se puede aceptar la permanencia de aranceles “completamente ilegales” y que han sido impuestos de manera unilateral por la administración del presidente Donald Trump, afectando la estabilidad comercial en América del Norte.

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¿Por qué México debe exigir eliminar aranceles antes de la revisión T-MEC?

También respaldó la postura de Marcelo Ebrard de condicionar el éxito del diálogo a la eliminación de estos gravámenes, y antes de profundizar en las conversaciones, es indispensable exigir un cese al fuego arancelario para frenar las agresiones comerciales en sectores estratégicos como el acero, el aluminio y las autopartes, comparando la situación con una negociación de paz donde no puede haber agresiones mientras se dialoga.

Al aire // Esta semana inician las rondas para la revisión del TMEC.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @ildefonsogv . pic.twitter.com/97adpqkP37 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 17, 2026

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¿Qué riesgos existen en las negociaciones comerciales?

Ildefonso Guajardo alertó sobre el riesgo de buscar un cierre apresurado de las negociaciones que implique ceder ante las presiones de la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Washington podría intentar utilizar estos encuentros iniciales para extraer concesiones de México antes de iniciar formalmente el proceso de revisión del acuerdo, puntualizó, por lo que instó a México y Canadá a actuar de manera estratégica frente al complejo panorama político estadounidense.

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