Relación China-Estados Unidos se tensa previo a reunión entre mandatarios

La relación China Estados Unidos enfrenta nuevas tensiones, tras protestas del Ministerio de Comercio chino por investigaciones abiertas por Washington. / Andrew Harnik

La relación entre China y Estados Unidos se ha tensado previo al encuentro pactado entre sus mandatarios a realizarse entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

De acuerdo con Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio en Francia, quien compartió en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el Ministerio de Comercio de China protestó por investigaciones abiertas por Estados Unidos afirmando :

Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus erróneas actuaciones y resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación”. —

Lo anterior podría poner en pausa la reunión pactada hace meses por ambas naciones, cuya relación China Estados Unidos “ha sido tensa”.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que su equipo seguirá ofreciendo resultados que privilegien a los agricultores, trabajadores y empresas de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV exige alto el fuego inmediato ante el conflicto en Medio Oriente

Posible reunión bilateral y antecedentes comerciales

De realizarse la reunión China-Estados Unidos, las delegaciones estarán encabezadas por el Ministerio de Comercio de China y el secretario del Tesoro de EUA, Scott Bessent, ante lo cual el viceprimer ministro chino ha dicho que se espera lograr un acuerdo.

La visita de Donald Trump sería la primera del segundo mandato del mandatario estadounidense y se produciría a solo cinco meses de la reunión Trump–Xi Jinping, en la que China y Estados Unidos pactaron una tregua de un año en la guerra comercial, luego de que los aranceles se dispararan.

Ahora, la relación China Estados Unidos se convierte también en presión de Washington para el desbloqueo del estrecho de Ormuz, situación que afecta a Asia y principalmente a China.

TE PUEDE INTERESAR: Xi Jinping impulsa desde la OCS un nuevo orden mundial frente a Occidente

Contexto mundial y presión económica internacional

En el escenario global, el precio del barril de petróleo y las gasolinas se mantienen en control, aunque algunos países ya solicitan apoyos económicos para los consumidores, comentó la periodista.

El conflicto en Medio Oriente también se mantiene como un factor de presión. Los cancilleres de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para analizar la situación.

La negociación está siendo cuidadosamente tratada dentro de la OCDE, donde Mahtias Cormann, dio la bienvenida a los participantes y abogó por que la economía internacional no se tambalee.

En paralelo, se anunciaron nueve sanciones y acciones directas en contra de quienes apoyen la propaganda rusa, anuncio realizado desde Bruselas por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, sumando ya 2,600 sanciones.

Síguenos en Google News y encuentra más información: