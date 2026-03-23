Optimismo en comercio global y revisión del T-MEC, plantea Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró su visión optimista sobre el futuro económico del país, destacando nuevas oportunidades tanto en el mercado interno como en

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México tiene hoy un panorama más favorable en materia de comercio en 2026 que hace un año, pese al contexto de incertidumbre global, y confió en que el sistema comercial mundial se reorganice con menores costos de los previstos.

¿Por qué mejora el panorama comercial de México?

Durante un balance sobre la situación económica y comercial del país, el funcionario destacó que en 2025 predominaban dudas sobre el futuro de los acuerdos internacionales, pero en 2026 las expectativas son más alentadoras.

Las expectativas que teníamos, si las comparamos con las que hoy tenemos, eran mucho más negativas hace un año. Claro que es difícil pensar eso, porque estamos en medio de una guerra, porque hay muchas incertidumbres, pero siempre vale la pena tomarlo en cuenta. Yo diría que podemos tener una cierta confiabilidad en que el sistema mundial de comercio va a ser reorganizado sin tantos costos como pensábamos”. —

Agradezco al Embajador de la India en México, Dr. Panjak Sharma, su amable invitación para inaugurar el Foro de 25 Cámaras Binacionales de Comercio establecidas en nuestro país.El tema principal del Foro es el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/CQ61ny3C0k — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 23, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Banamex apuesta por los jóvenes y el crecimiento en México

En este contexto, adelantó que México participará activamente en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, donde impulsará una reforma que haga más eficiente al organismo y reduzca los bloqueos en la toma de decisiones.

“Debemos tener una organización que quizá va a tener que cambiar muchos de sus fundamentos, tiene demasiada propensión al bloqueo. Las medidas toman demasiado tiempo en resolverse y eso es carísimo para todos. Nuestra postura será defender revisiones que hagan más eficaz a la organización y que las reglas sean más claras y estables, no solo en el discurso, sino en la operación”.

TE PUEDE INTERESAR: Crece presencia directa de empresas latinoamericanas en Asia

¿Qué sigue en la relación comercial con Norteamérica?

Sobre la relación con Norteamérica, Ebrard confirmó que ya iniciaron las conversaciones técnicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que consideró una señal positiva ante la incertidumbre previa.

“La semana pasada iniciamos la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para la revisión del tratado. Fue una reunión con contenido técnico muy amplio. No quiere decir que ya llegamos a algo, sería imposible en una primera reunión, pero lo relevante es que sí ocurrió, porque la pregunta era si lo íbamos a lograr”.

En cuanto a la estrategia económica, subrayó que uno de los ejes centrales del llamado Plan México será incrementar el contenido nacional en sectores clave, particularmente en la industria automotriz, para fortalecer la competitividad del país.

“Lo que va a suceder es que tenemos que aumentar el contenido nacional y trabajar con la inversión en México para lograr ese fin, para que podamos mantener nuestras capacidades de exportación y el crecimiento económico que el país necesita”.

Asimismo, informó que el gobierno federal trabaja en la facilitación de inversiones, con un portafolio de más de dos mil proyectos en marcha y medidas para simplificar procesos

“Tenemos que lograr que invertir en México sea cada vez más simple, y que las metas de inversión sean conocidas y se mantengan en el tiempo. Para eso se organizó un portafolio de inversión, tenemos dos mil proyectos ya trabajando con diversos países”.

Finalmente, el secretario reiteró su visión optimista sobre el futuro económico del país, destacando nuevas oportunidades tanto en el mercado interno como en la expansión internacional de empresas mexicanas.

“Hay que tener una visión más optimista. Estimamos que vamos a poder renovar el tratado con Estados Unidos, y habrá nuevas oportunidades de inversión por el mercado interno y porque vamos a mantener nuestra ventaja para exportar. Como siempre digo: estamos bien y vamos a salir mejor”.

ahz.