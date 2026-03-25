Apoyo Bienestar y Desarrollo 2026: Últimas horas para registrarse al programa de 30 a 64 años

El sistema dejará de recibir solicitudes hoy mismo, miércoles 25 de marzo, a las 23:59 horas, por lo que estas son las últimas horas para registrarse al programa de 30 a 64 años y acceder al Apoyo Bienestar y Desarrollo 2026 en Hidalgo.

El reloj está en contra para quienes viven en Hidalgo y aún no han completado su trámite para recibir este beneficio estatal. Se trata de un apoyo que suma un total de 10 mil pesos, entregados en pagos de 2,500 pesos, pero la oportunidad para entrar a la lista de beneficiarios está por terminar. Si tienes entre 30 a 64 años, lo más importante ahora es que aproveches las últimas horas para registrarse al programa de 30 a 64 años y asegures tu lugar en el Apoyo Bienestar y Desarrollo 2026 antes de que el sistema se cierre definitivamente.

¿Qué requisitos necesito para el Apoyo Bienestar y Desarrollo 2026?

Antes de entrar al enlace, asegúrate de tener estos documentos en formato digital (PDF o foto clara), ya que el sistema te los solicitará para validar tu identidad en el Estado de Hidalgo:

CURP actualizada

Identificación oficial (INE)

Comprobante de domicilio

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¿Cómo registrarse al apoyo de 30 a 64 años?

El proceso es totalmente en línea y gratuito. Sigue estos pasos para asegurar tu participación en el Apoyo Bienestar y Desarrollo 2026:

Da clic en el enlace de cuestionarios de Bienestar Hidalgo. Busca y haz clic en el botón “Continuar al formulario”. Llena la primera sección con tu información de contacto y tu residencia actual dentro del estado. Completa las preguntas sobre tus ingresos y egresos mensuales. Sé lo más honesto posible. Especifica las condiciones de tu hogar y si perteneces a algún grupo prioritario (como comunidades indígenas o pueblos originarios). Indica tu estado civil, nivel de estudios y si padeces alguna discapacidad. Acepta la manifestación de conformidad con las Reglas de Operación 2026 y da clic en “Enviar solicitud”.

Y listo. Cuando acabes, tienes que guardar o tomar una captura de pantalla de tu folio de registro.

El registro termina este miércoles 25 de marzo a las 23:59.

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