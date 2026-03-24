Registro Bienestar para hombres de 30 a 64 años: Documentos para obtener 10 mil pesos de apoyo

Ten a la mano tu identificación de Hidalgo, el CURP vigente y un comprobante de domicilio reciente para completar el registro para hombres de 30 a 64 años, ya que estos son los documentos para obtener 10 mil pesos de apoyo en Hidalgo.

Si tienes entre 30 a 64 años y vives en Hidalgo, el estado abrió una convocatoria por poco tiempo para entregar un apoyo económico de 2 mil 500 pesos tanto a hombres como a mujeres, y como el registro es totalmente en línea, puedes hacerlo desde tu celular en unos minutos. El tiempo es el factor más importante aquí, así que vale la pena que te apures con el registro bienestar para hombres de 30 a 64 años y cheques cuáles son los documentos para obtener 10 mil pesos de apoyo antes de que la plataforma cierre este miércoles.

¿Cuándo empieza el registro para hombres de 30 a 64?

El registro para hombres de 30 a 64 años y mujeres en el mismo rango de edad comenzó este lunes 23 de marzo y la fecha límite es mañana miércoles 25 de marzo de 2026.

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Documentos para solicitar el apoyo bienestar de 30 a 64 años

Para el registro para hombres y mujeres de 30 a 64 años necesitas:

Identificación oficial vigente en el Estado de Hidalgo. CURP actualizada Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Formato Único de la Persona Solicitante

¿Cómo registrarse al apoyo de 30 a 64 años?

Para realizar tu registro para hombres de 30 a 64 años, debes seguir estos pasos directamente en la plataforma digital de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo:

Ingresa a cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx .

. Llena el formulario con tus datos personales

Carga los 4 documentos mencionados anteriormente en formato PDF o imagen clara.

Al finalizar el formulario, guarda o captura tu folio de registro

El apoyo consiste en $2,500 pesos mensuales durante 4 meses, lo que suma un beneficio total de $10,000 pesos. Sin embargo, recuerda que este programa es solo para quienes viven en el Estado de Hidalgo.

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