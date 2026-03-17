Registro Apoyo para el Bienestar de 30 a 64 años 2026: Fechas para solicitar 10 mil pesos

Si vives en cualquiera de los municipios del estado, toma en cuenta que el sistema solo estará habilitado del 23 al 25 de marzo para recibir trámites; apresúrate a completar tu Registro Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 y no dejes pasar estas fechas para solicitar 10 mil pesos en Hidalgo.

Ya se encuentra disponible la convocatoria oficial para el nuevo programa de apoyo económico dirigido a la población adulta del estado. El proceso de inscripción se habilitará en los siguientes días para los habitantes de todos los municipios, por lo que es necesario que revises los pormenores del Registro al Apoyo para el Bienestar de 30 a 64 años 2026 y el calendario con las fechas para solicitar 10 mil pesos en Hidalgo.

¿Qué es el Apoyo Bienestar para personas de 30 a 64 años?

Consiste en una transferencia de 10 mil pesos, los cuales se entregan a través de 4 apoyos económicos bimestrales de $2,500 pesos cada uno.

¿Cuándo empieza el registro de 30 a 64 años?

Solo tendrás tres días para subir tus datos o acudir a las oficinas para registrarte al Apoyo para el Bienestar para personas de 30 a 64 años:

Fecha de inicio: Lunes 23 de marzo de 2026 .

Lunes . Fecha de cierre: Miércoles 25 de marzo de 2026.

¿Cómo puedo solicitar la Pensión del Bienestar para hombres de 30 a 64 años?

Para que tu solicitud sea aceptada a la primera, asegúrate de tener estos documentos a la mano (recuerda que el apoyo es para quienes viven en el Estado de Hidalgo):

Identificación Oficial: Original para cotejo y copia de tu INE vigente con domicilio en Hidalgo.

Original para cotejo y copia de tu con domicilio en Hidalgo. CURP: Copia legible de tu Clave Única de Registro de Población emitida por RENAPO en 2026 .

Copia legible de tu Clave Única de Registro de Población emitida por . Comprobante de Domicilio: Copia de recibo de luz, agua, teléfono o predial expedido en 2026 . También puedes presentar una Constancia de Radicación.

Copia de recibo de luz, agua, teléfono o predial expedido en . También puedes presentar una Constancia de Radicación. FUPS: Debes llenar y presentar el Formato Único de la Persona Solicitante.

Si tu INE no tiene tu dirección actual, el comprobante de domicilio será tu mejor aliado, pero debe ser reciente para evitar contratiempos.

¿Cómo me registro al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Para registrarte al Apoyo Bienestar para personas de entre 30 y 64 años puedes optar por estar dos opciones:

Registro Digital: Puedes realizar tu solicitud sin salir de casa a través del portal oficial: sebiso.hidalgo.gob.mx/programas. Registro Presencial: Acudiendo directamente a las sedes de la SEBISO con tu documentación completa.