¿Qué es la ‘Ley Valeria’? La reforma que busca castigar el acoso o stalking en México

En México avanza una reforma conocida como “Ley Valeria”, una iniciativa que busca tipificar y castigar el delito de acoso o stalking, una forma de violencia que durante años quedó fuera del Código Penal Federal.

La propuesta fue aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y plantea sancionar conductas como seguir, vigilar o intimidar de manera reiterada a una persona, tanto en la vida cotidiana como a través de redes sociales o medios digitales.

Especialistas y académicas han señalado que esta reforma representa un paso importante para proteger a víctimas que durante años denunciaron este tipo de violencia sin que existiera una figura legal clara para castigarla.

¿Por qué se llama Ley Valeria?

La iniciativa lleva el nombre de Valeria Macías, una maestra y promotora cultural de Nuevo León que denunció haber sido víctima de acecho durante varios años por parte de un exalumno.

Su caso evidenció que, aunque existían delitos como amenazas o acoso sexual, no había una figura específica para sancionar el seguimiento constante o intimidación reiterada, lo que complicaba que las autoridades actuaran.

¿Qué conductas castigaría la Ley Valeria?

La reforma define el acecho como una conducta persistente, obsesiva y no deseada que afecta la seguridad, tranquilidad o privacidad de una persona.

Entre las acciones que podrían configurar este delito están:

Vigilar o seguir a una persona constantemente

Investigar o monitorear sus rutinas o lugares frecuentes

Intentar comunicarse de forma insistente por llamadas, mensajes o redes sociales

Aparecer repetidamente en lugares donde se encuentra la víctima

Hostigar o intimidar mediante medios digitales

La clave, explican especialistas, es que no se trata de un acto aislado, sino de un patrón repetido que genera miedo o afecta la vida cotidiana de la víctima.

Las sanciones que contempla la Ley Valeria

De acuerdo con el dictamen aprobado, el acecho podría castigarse con penas de hasta cuatro años de prisión y multas económicas, dependiendo de la gravedad del caso.

Las sanciones pueden aumentar si existen circunstancias agravantes, por ejemplo:

Si hay violencia física o psicológica

Si el agresor tiene una relación cercana con la víctima

Si la persona afectada es menor de edad o está en situación de vulnerabilidad

Expertas en derecho y violencia de género han señalado que la reforma cierra un vacío legal importante, ya que el acecho suele ser una conducta que precede a otros delitos más graves.