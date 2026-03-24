Revisará Sheinbaum aumento en gasolina Premium y Diésel

El precio de combustibles será revisado por autoridades tras detectar incrementos en diésel y gasolina premium que podrían impactar la economía nacional.

El precio de combustibles en México será revisado por el gobierno federal, que dará un llamado a los gasolineros del país al considerar que no está justificado el aumento que dieron al precio del diésel y la gasolina premium.

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Revisión de aumentos y postura del gobierno

De acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, será esta misma semana cuando funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía revisen los motivos por lo que se registraron dichos incrementos que dijo, podrían impactar en la economía del país.

“Aprovecho para decir que esta semana se reúne la Secretaria de Energía (Luz Elena González) el director de Pemex (Víctor Rodríguez Padilla) con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel lo digo públicamente, y la premium y hay incentivos, no tendría por qué estar el diésel en 29.50, lo vi este fin de semana que ando en territorio y luego, luego le hablé al Secretario de Hacienda, a la Secretaria de Energía y le dije citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diesel además tienen sus impactos en la economía mexicana”.

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Posible alianza energética internacional

Sheinbaum Pardo recodó que México sigue trabajando por la autonomía energética, en tanto reconoció que analiza con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, la posible alianza entre Petróleos Mexicanos y Petrobras para impulsar la producción y reactivar la industria petrolera.

“Me propuso que por qué no hacíamos una alianza con Pemex, entonces no lo hemos decidido, viene la Directora de Petrobras ahora en abril, a ver al director de Pemex, a la Secretaria de Energía, la voy a recibir también para ver exactamente cuál es la propuesta que tienen.

-¿Esto serviría al plan de autosuficiencia sobre todo en suministro de gas a México?-Es petróleo, principalmente es petróleo”.

De acuerdo al Mandatario de Brasil Pemex y Petrobras podrían considerar la creación de una reserva estratégica de petróleo similar a la que mantienen Estados Unidos y China, así como el impulsar la producción y reactivar la industria petrolera.

ahz.