Reclasificación de feminicidios entorpece investigaciones; baja de casos se debe a falta de perspectiva de género

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar la abogada penal, Blanca Ivonne Olvera, quien presentará su libro “Feminicidio en México un Asunto de Seguridad Pública y Perspectiva de Género” el próximo 12 de marzo dijo que la reclasificación de feminicidios México entorpece las investigaciones por eso es fundamental la perspectiva de género en autoridades porque existen muchas diferencias técnicas lo que posiblemente estaría causando la reducción de casos en este delito.

“Hay muchas diferencias técnicas que son las que hacen que la investigación sea ineficiente y entonces si el probable responsable no está localizado, que tarde en su localización o no se localice, o si lo es que no haya elementos suficientes probatorios. Entonces eso es lo que da la impunidad y es la falta de justicia por la que las mujeres nos manifestamos el 8 de marzo”. — Blanca Ivonne Olvera, abogada pena,

Al aire // Las estadísticas de feminicidios en México siguen siendo alarmantes.



¿Por qué influye la perspectiva de género en la investigación de feminicidios?

Olvera informó que el último registro de 12 meses completos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refleja que la cifra de feminicidios disminuyó, en 2025 se tiene el registro de 721, sin embargo, no se suman los homicidios dolosos de mujeres que en ocasiones por falta de perspectiva de género de las autoridades no se clasifican correctamente.

“Son más los registros de homicidios dolosos de mujer, y estos muchas veces son feminicidios, pero lo que pasa es que, por falta de esa perspectiva de género, primero el primer respondiente, que es el policía, los registra inadecuadamente… luego esto escala a la carpeta de investigación del <b>Ministerio Público</b>, que es el que clasifica el delito… esto es lo grave porque son distintas diligencias de investigación para homicidio que para feminicidio”. — Blanca Ivonne Olvera, abogada penal

¿Qué ocurre cuando un caso se clasifica inicialmente como otro delito?

La abogada penalista también mencionó que hay feminicidios que empiezan con una investigación por suicidio o desaparición y cuando se encuentra el cuerpo con todos los dignos de violencia reclasificar el caso como feminicidio para el Ministerio Publico es más complicado porque conlleva varios trámites una vez que ya se abrió la carpeta de investigación.