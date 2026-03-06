Mujeres con Bienestar Edomex: Estas beneficiarias quedan fuera del apoyo de 2 mil 500 pesos

Quienes se registraron desde el arranque en 2023 ya no recibirán el depósito bimestral de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar Edomex.

El programa de apoyo más importante para las mexiquenses ha entrado en una etapa de depuración para la actualización de su padrón. Por lo que miles de usuarias dejarán de percibir el recurso económico a partir de este ciclo. Para evitar sorpresas en tu próximo depósito, es muy importante que sepas de qué va el cambio en el programa de Mujeres con Bienestar en el Edomex y qué beneficiarias quedan fuera del apoyo de 2 mil 500 pesos.

Beneficiarias que quedan fuera de Mujeres con Bienestar Edomex 2026

De acuerdo con las reglas de operación, el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex tiene una vigencia máxima de dos años. Por ello, las beneficiarias que se inscribieron desde el arranque del programa en 2023 ya no podrán recibir el apoyo de los 2 mil 500 pesos bimestrales.

Esto también aplica para quienes ya no cumplen con los requisitos básicos del programa. Es decir, para quiénes cumplen 65 años.

Registro de permanencia de Mujeres con Bienestar en Edomex

Por su parte, el secretario del Bienestar de la entidad confirmó el inicio del Registro de Permanencia. Tienes como fecha límite hasta el 18 de marzo para realizar este trámite si deseas seguir recibiendo el beneficio.

Este registro de permanencia solo lo pueden solicitar mujeres que se registraron en 2024 y 2025.

¿Cuáles son los requisitos de Mujeres con Bienestar en Edomex?

Si vas a realizar tu registro de permanencia, debes de asegúrate de cumplir con estos puntos para que no te reboten la solicitud:

Ser mujer de nacimiento y vivir en el Estado de México .

. Tener entre 18 y 64 años cumplidos al momento de solicitarlo.

cumplidos al momento de solicitarlo. Presentar condición de pobreza o carencia de acceso a seguridad social.

No estar recibiendo apoyos de otros programas federales, estatales o municipales.

Manifiesto de permanencia y formato de compromiso.

