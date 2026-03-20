Kapital Bank apuesta por tecnología y cadenas de suministros para crecer

En entrevista con Jeanette Leyva Reus el director y fundador de Kapital Bank, René Saúl Farom, dijo que son generadores de economía, apuestan por la tecnología y la inteligencia artificial y aunque en sus inicios estaban enfocados en la PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) actualmente también se centran en empresas y cadenas de suministros generadores de empleo y que aportan al crecimiento.

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¿Cómo impulsa la Kapital Bank estrategia el crecimiento empresarial?

“Hemos profundizados en eso, seguiremos apostando a la tecnología, enfocados en ver nuevas tendencias y llevarlas a toda la organización. Tú tienes que dar solución integral tanto a empresas grandes como a cadenas de suministros que en su mayoría son PYMES, nuestra banca es poderosa, tenemos capacidad de apoyar grandes empresas con herramientas que necesita un gran corporativo para dar visibilidad con nuestra tecnología y conocer la cadena de suministros, eso nadie lo tiene”. — René Saúl Farom, director y fundador de Kapital Bank

El futuro de la banca no es sólo financiero, es profundamente tecnológico: "En #Kapital siempre le apostamos a la tecnología, le apostamos muchísimo a la #InteligenciaArtificial para poder entender mejor a nuestros clientes (…) Estas ventajas competitivas las hemos profundizado… pic.twitter.com/M65xQuXQQX — W Radio México (@WRADIOMexico) March 20, 2026

¿Qué papel juega la tecnología en el modelo de negocio?

Farom señaló que Kapital Bank tiene solides de un grupo financiero y la velocidad de una FinTec por lo cual la competencia es muy fuerte, es un grupo financiero, tienen casa de bolsa, operadora de fondos además de que cerraron el año con buenos resultados, “aptos para brindar lo mejor de los dos mundos a nuestros clientes”.

"Tenemos lo mejor de los dos mundos: la solidez de un grupo financiero y la velocidad de una #Fintech (…) Una fintech disruptiva, probando cosas siempre nuevas”, René Saúl, CEO de @KapitalMexico.#NegociosW con @JLeyvaReus

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¿Qué oportunidades ve el banco ante el T-MEC?

“Nuestra solución es muy integral donde veo oportunidades, se renegocia el T-MEC, va a haber relocalización de cadenas de suministro y va a pasar lo que paso con el nearshoring”. — René Saúl Farom, director y fundador de Kapital Bank

El director y fundador de Kapital Bank puntualizó que gobierno debe dar seguridad para invertir en México y a los demás les corresponde ser los principales promotores, venderlo como potencia porque un día estará dentro de las principales economías; la tarea de los empresarios es ser los principales embajadores.

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"El gobierno nos tiene que dar la seguridad de que México es un país atractivo para invertir (…) Un trabajo en conjunto, nosotros siempre tenemos que hablar bien de nuestro país a donde vayamos y venderlo como la potencia que es… pic.twitter.com/GuCvw91pFN — W Radio México (@WRADIOMexico) March 20, 2026

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