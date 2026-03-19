Citi México apuesta por infraestructura y expansión tras separación bancaria

En entrevista con Jeanette Leyva Reus el nuevo director de Citi México, Luis Brossier, dijo que en este primer año de separación ven varias “avenidas de crecimiento” con sus clientes existentes enfocados en instituciones financieras adaptándose en los planes del país, principalmente en infraestructura.

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Temas clave parta el crecimiento de Citi:

La globalidad es una ventaja competitiva, esta medida con más comercio internacional tendrá movimiento natural para Citi cuando se disipe el miedo por el T-MEC. Temas específicos del país como inversión en infraestructura genera asesoría para empresas.

¿Cuáles son las claves de crecimiento para Citi México?

Brossier señaló que para Citi la ventaja competitiva es la globalidad y en México se ofrece la gama que tienen para todo el mundo. La banca digital tiene modalidades como el pago de impuestos estatales y actualmente están incorporando los pagos instantáneos 24 horas los 7 días de la semana; además resaltó que los principales países donde se desempeña son en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, la India y Brasil donde hay mucho crecimiento.

#CitiMéxico: Liderando la frontera de la banca global y digital



"Nuestra banca digital en México tiene modalidades para pago de impuestos estatales. Estamos empezando a incorporar la digitalización de pagos, la tokenización, pagos 24 horas, 7 días de la semana, instantáneos”,… pic.twitter.com/vzZeIEe9tn — W Radio México (@WRADIOMexico) March 19, 2026

¿Cómo influye el entorno internacional en su estrategia?

El nuevo director de Citi México informó las empresas transnacionales se cuestionaban si habría agua y carreteras, pero el Plan México atiende estos temas. En el crecimiento tienen como objetivo el periodo de adquisición de 120 empresas chicas globales y su meta principal es retener y desarrollar el talento para seguir creciendo.

Citi proyecta el crecimiento de hasta 120 nuevas empresas en México



Empresas con visión global: "vemos ahí sí un periodo de adquisición de clientes de 100 o 120 empresas que vamos a incorporar”, @lbrossier.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/joUCm7njpe — W Radio México (@WRADIOMexico) March 19, 2026

Sobre el T-MEC mencionó que están muy cerca de los clientes, cerca de los gobiernos y resaltó que la integración de las economías lleva 30 años, la última revisión fue exitosa, el comercio internacional entre los tres países creció 30% en promedio por eso están optimistas.

“creemos en ser la opción… se va a resolver y Citi va a estar muy cerca para que se llegue a un acuerdo”. — Luis Brossier, nuevo director de Citi México

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