Kapital Bank acompaña a México en Davos y busca atraer inversiones

Inicia el World Economic Forum en Davos y Kapital Bank acompaña a México en la captación de inversiones / NurPhoto

Kapital Bank participa en el Foro Económico Mundial en Davos con paneles sobre inteligencia artificial y tendencias 2026, con el objetivo de impulsar inversiones para México.

De acuerdo con el CEO de Kapital Bank, René Saúl, su participación será en dos paneles del Foro Económico Mundial con intervenciones sobre la implementación de la inteligencia artificial en las empresas y las tendencias de 2026 y su labor de acompañamiento a México es la captación de nuevas inversiones, compartió en entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”.

El 2026 será "un año con muchísima volatilidad. El desafío es cómo navegar esa volatilidad y seleccionar bien las oportunidades que se presenten", René Saúl, Dir. y cofundador de Kapital Bank, sobre la coyuntura en @Davos.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/hF9OsAxuhB — W Radio México (@WRADIOMexico) January 19, 2026

¿Qué panorama económico prevé para México en 2026?

Con un repunte importante en su crecimiento Kapital Bank prevé un año de crecimiento para México, 2026 es un año de muchísima volatilidad, pero no es un primer año de gobierno y muchos empresarios ya se dieron cuenta cómo es el gobierno de la presidenta de Sheinbaum, por lo que su CEO prevé que quienes habían esperado ahora encuentran “una mejor perspectiva de crecimiento”.

México dijo, es un mejor lugar para invertir y los inversionistas ahora ven de qué manera pueden llevar sus fábricas a lugares más cercanos a los Estados Unidos y “quienes tienen vocación manufacturera no encuentran ningún lugar prácticamente más que México”, por lo que consideró que pese a ser un año de volatilidad, prevé una mayor inversión en nuestro país.

