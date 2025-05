Kapital Bank el nuevo Banco que las Pymes necesitan para crecer: René Saúl

Luego de pasar de ser una fintech a un banco, tras la compra de Autofin a finales del 2023 y en sus primeros 18 meses como banco, “Kapital Bank” ha capitalizado más de 100 millones de dólares y están en proceso de inyectar otros 100 millones, alcanzando una cartera de más de nueve mil millones de pesos y captaciones de 15 mil millones de pesos, destacó su CEO y confundador René Saúl.

En entrevista para W Radio en el marco de la 88 Convención Bancaria que se realiza el 8 y 9 de mayo en Nuevo Vallarta, Nayarit, destacó que en ese lapso de tiempo ha logrado estabilizar el banco, capitalizarlo y enfocarlo para convertirse en el banco de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México.

Capital Bank, destacó René Saúl, se enfoca en apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México, brindando visibilidad financiera y acceso a crédito mediante tecnología avanzada.

Además enfatizó en la importancia de formalizar a las empresas informales para darles acceso a mejores condiciones de crédito y en ese sentido dijo, el banco ha experimentado un crecimiento significativo en captación y cartera, manteniendo una morosidad por debajo del 3%.

“Mira lo que nosotros ofrecemos es tecnología, simplificar las finanzas en un mismo lugar la operativa y obviamente al ser un banco tú puedes competir con las tazas, nos tocó esto de fondos mucho más baratos que una financiera tradicional y eso nos hace que podamos ofrecer una mejor taza.

“Y no sólo eso, también tienes el acceso a tu banca, tus operaciones, te damos un sistema operativo que conoce tus ventas entonces eso hace que tu vida operativa sea muchísimo más fácil y la Pymes se pueden enfocar a producir o a vender y tiene acceso a la liquidez, entonces no sólo es una sola cosa si no es lo que la Pyme necesita para crecer”.

— René Saúl