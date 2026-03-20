Destaca Mara Lezama conectividad de Quintana Roo para el Mundial

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, declaró que Cancún y todo el estado está más que preparado para recibir a los miles de turistas que llegarán a México por la Copa del Mundo.

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¿Cómo impulsa la conectividad Quintana Roo el Mundial 2026?

Esta mañana, tras participar en la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, la gobernadora aclaró que el sargazo no está ni en todas las playas, ni todos los días.

Lezama llamó a visitar Quintana Roo y de cara al Mundial de la FIFA 2026 y destacó la conectividad que tiene la entidad.

¿Qué infraestructura respalda la llegada de turistas?

Dijo que Quintana Roo vive un “momento de transformación profunda” y que el Aeropuerto Internacional de Cancún cuenta con conectividad directa a las 16 sedes de la Copa FIFA.

Entre otras acciones, mencionó que, en 2025, el estado recibió más de 21 millones de turistas, 7.7 millones de cruceristas y movilizaciones en los cuatro aeropuertos internacionales, así como la apertura de 11 centros de hospedaje.

¿Qué inversiones acompañan este crecimiento?

La gobernadora Mara Lezama destaco el proyecto Distrito Financiero Estratégico de Cancún para atraer mil 200 millones de dólares.

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