Quintana Roo impulsa crédito de MIPYMES con nuevo convenio financiero

En entrevista con Jeanette Leyva Reus la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que firmaron un convenio con las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) que son parte fundamental de la economía del estado para crecer a través de créditos.

¿Cómo impulsa el crédito MIPYMES el desarrollo en Quintana Roo?

Lezama señaló que Quintana Roo en los últimos dos años ha tenido un crecimiento importante en temas de inversión sostenible y sustentable con más de 9 mil 800 cuartos de hotel lo que se sustenta con la confianza en el destino lo que coloca al estado en la capital del Mundial de vacaciones porque no solo ofrecen sol y playa sino también turismo deportivo, de negocios y entretenimiento con conectividad a nivel internacional.

“En el ámbito financiero hay buena relación con la banca, con los empresarios para seguir creciendo e invirtiendo en movilidad, crecer, destacar el Puente vehicular Nichupté como proyecto, que estamos por inaugurar el Bulevar Colosio, el distribuidor del aeropuerto, el crecimiento del aeropuerto viene nuevo la Terminal 1 que se abrirá… seguir diciendo vengan es destino seguro”. — Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

En el marco de la #ConvenciónBancaria2026, con la visita de la presidenta @Claudiashein.



"Las pequeñas y medianas empresas [#MiPyMEs] son parte fundamental de la economía de #QuintanaRoo, muchas de ellas empresas familiares, muchas de ellas en un gran porcentaje, más del 50%,… pic.twitter.com/2iYL0qmflr — W Radio México (@WRADIOMexico) March 20, 2026

¿Qué proyectos respaldan el crecimiento económico del estado?

Sobre el Mundial dijo que están preparados con el Plan Kukulkán y tendrán conectividad con las 16 ciudades donde se realizarán los partidos con la posibilidad de invitar a las personas conozcan el Caribe mexicano y puedan trasladarse a diferentes lugares sin problemas de movilidad; en los próximos días dará a conocer la tarifa oficial del traslado del aeropuerto diferentes destinos turísticos del estado asegurando que no habrá dificultades en la regulación de taxis.