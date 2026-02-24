FIFA confirma que México no perderá partidos del Mundial 2026 pese a la reciente ola de violencia y descarta cualquier cancelación

La posibilidad de que México pudiera perder partidos del Mundial 2026 se volvió un tema de conversación en redes sociales y distintos espacios informativos en los últimos días, tras el abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a manos del Ejército mexicano el domingo 22 de febrero. Y sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las especulaciones y aclaró que no existe intención de cancelar ni modificar la participación del país como sede.

Las declaraciones del dirigente se dan en un contexto de preocupación pública por recientes episodios de violencia en territorio mexicano, lo que llevó a algunos sectores a cuestionar si el torneo más importante del fútbol mundial podría verse afectado. La respuesta desde el máximo organismo del balompié fue concreta.

Infantino aseguró que existe plena confianza en la organización conjunta del Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. En sus palabras, el evento será “espectacular” y no hay razones para dudar del desarrollo normal de la competencia en suelo mexicano.

FIFA mantiene respaldo a México como sede

El presidente del organismo internacional sostuvo que las garantías de seguridad forman parte del proceso permanente de coordinación entre la FIFA y los países anfitriones. Subrayó que la planeación de un Mundial implica años de trabajo estructural, logístico y operativo, por lo que no se toman decisiones a partir de rumores o percepciones momentáneas.

En ese sentido, dejó claro que México continúa firme como una de las sedes oficiales y que no hay ningún anuncio formal que indique cambios en el calendario o en la distribución de partidos.

El Estadio Azteca y el peso histórico de México

Uno de los puntos que se destacó es el simbolismo del Estadio Azteca, recinto que volverá a ser protagonista en una Copa del Mundo. El estadio capitalino es considerado uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del fútbol internacional, y su participación en 2026 refuerza el papel histórico de México dentro del torneo.

Además, se ha mencionado que la expectativa por la venta de boletos y la organización general del evento mantiene altos niveles de interés, tanto a nivel local como internacional.

Reacción desde el gobierno mexicano

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó que exista riesgo de cancelación o retiro de sedes mexicanas. Desde el ámbito federal se ha insistido en que el país cuenta con la capacidad organizativa y los protocolos necesarios para garantizar un evento de talla mundial.

Las autoridades han reiterado que la coordinación con instancias internacionales se mantiene activa y que el compromiso es ofrecer un Mundial seguro y exitoso.

Qué significa esto para México rumbo a 2026

Con este posicionamiento, la FIFA busca cerrar la puerta a versiones que apuntaban a un posible ajuste en la sede mexicana. El mensaje es: el proyecto sigue en pie y la organización no contempla modificar la estructura actual del torneo.

De cara a 2026, el enfoque estará en el avance de infraestructura, logística y seguridad, aspectos clave para un evento que marcará un antes y un después al ser el primer Mundial con 48 selecciones y tres países anfitriones.

