Sheinbaum pide al PT definir postura sobre Plan B electoral

Está mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó al Partido del Trabajo a ponerse de acuerdo para conocer si van a apoyar el Plan B Electoral o no.

Tras ser cuestionada sobre el rechazo que algunos petistas han expresado por la revocación de mandato, Sheinbaum insistió en que senadores como Geovana Bañuelos han dicho que sí apoyarán la reforma.

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“La senadora Geovana del PT dijo que estaba de acuerdo, pues entonces senadores tienen que ponerse de acuerdo si van a apoyar o no van apoyar, ya depende de ellos, creemos que sí van a apoyar, pero vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿La revocación implica propaganda o gasto extra?

La presidenta Claudia Sheinbaum, también rechazó que la propuesta gubernamental sobre revocación de mandato en el tercer o cuarto año de la administración, a discusión en el Congreso, tenga entre sus intenciones que la titular del Ejecutivo realice propaganda.

Ante las críticas de la oposición reiteró que de lo que se trata es de que la población sepa que se va a realizar ese tipo de proceso, que actualmente ya está previsto en la Constitución.

El proceso de revocación de mandato, mencionó en conferencia de prensa, no implica un gasto extraordinario, como también se ha cuestionado. “No va a costar más, solamente la impresión de las boletas”, añadió.

¿Qué propone la reforma sobre revocación de mandato?

La Constitución establece que la revocación de mandato para la Presidenta de la República puede ser solicitada en el cuarto año del gobierno. La propuesta de modificación, contenido en la iniciativa de reforma electoral, también conocido como el “Plan B”, es que este proceso pueda ser convocado en el tercer o cuarto año del sexenio.

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