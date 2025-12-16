Citi anuncia la venta Banamex por 2,300 millones de dólares, con Fernando Chico Pardo al frente

Citi anuncia la venta Banamex por 2,300 millones de dólares a Fernando Chico Pardo.

Anuncia City Group la venta Banamex exitosa de Grupo Financiero Banamex, la compañía seguirá siendo un pilar fundamental del futuro de México: Chico Pardo.

City Group anunció la venta exitosa de su participación accionaria en grupo financiero Banamex, que corresponde al 25%, lo hizo en una transacción valorada en 2300 millones de dólares. El comprador, el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, asume la presidencia de la compañía mexicana.

¿Cómo se concretó la operación anunciada por Citi?

A través de un comunicado Citi asegura que esta venta coloca a Banamex en manos de uno de los inversionistas más exitosos del país.

En tanto, Chico Pardo refirió que la compañía seguirá siendo un pilar fundamental del futuro de México.

¿Qué pasará con la oferta pública inicial de Banamex?

Respecto a la oferta pública inicial, OPI, por el 75% de las acciones restantes de Banamex, City sostuvo que continuará guiándose por varios factores, como las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

