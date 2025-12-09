Citi proyecta fortaleza en 2026 y apuesta por el bloque Norteamérica: Luis Brossier

Citi, la quinta franquicia en el mundo, con operaciones afianzadas en multinacionales, y ahora, tras un periodo de estabilización, busca llegar al siguiente nivel en México bajo la dirección de Luis Brossier.

Tras un año de retos e incertidumbre, el nuevo director de Citi México, Luis Brossier auguró un año 2026 lleno de fortaleza y con mentalidad global en el que afirma la consolidación del bloque Norteamérica en el que México jugará un papel relevante.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el nuevo CEO de Citi México a partir del 1 de marzo de 2026, ve con mucho optimismo a México, “con la tarifa efectiva que está pagando de menos del 5%” y coincide con analistas en augurar un crecimiento por arriba del 1% desde un sector optimista para recibir la inversión.

¿Qué anticipa Citi México para 2026?

Tras la salida de Álvaro Jaramillo y con la llegada de Luis Brossier, Citi México llega a más de 100 años en el país, consolidándose como la 5ª franquicia en el mundo, con operaciones afianzadas en multinacionales, y ahora, tras un periodo de estabilización, afirmó Brossier, “queremos llegar a la excelencia operativa somos el banco con los mejores sistemas sólidos y niveles de capitalización”.

Una estrategia basada en innovación y conectividad global

La conectividad global, reconoció el nuevo director de Citi México, es la fortaleza y la mentalidad con la que el grupo llega al siguiente nivel en el que se busca la innovación y participación de empresas europeas pero con el optimismo de que el bloque de Norteamérica “se va a posicionar en el nuevo esquema global” en el que ve con optimismo los nuevos planes de inversión.

